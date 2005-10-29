روسيه و آمريكا براي انتقال تكنولوژي هسته اي به هند همكاري مي كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه هندو، لاوروف اعلام كرد كه روسيه در حال همكاري با آمريكا است تا در راهكارهاي "گروه تهيه كنندگان هسته اي"(NSG) تجديد نظر كنند و بدينوسيله اجازه داده شود تا به هند تكنولوژي هسته اي انتقال يابد.

سفارت هند در مسكو طي بيانيه اي اظهار داشت: لاوروف كه با ناتوار سينگ وزير امور خارجه هند در روسيه ديدار مي كرد گفته است كه كشورش به سابقه پاك هند در زمينه منع تكثير سلاحهاي هسته اي نظر دارد و به آن معتقد است كه درخصوص هند مي توان در ملاحظات گروه تهيه كنندگان هسته اي تجديد نظر كرد.

بيانيه سفارت هند همچنين عنوان مي دارد: طرف روسي تمايل خود را براي افزايش و گسترش همكاري بين هند و روسيه در حوزه تكنولوژي هسته اي نشان داده است.

شايان ذكر است كه وزير امور خارجه هند براي ديداري 4 روزه به مسكو سفر كرده بود كه سفر وي امروز به پايان رسيد.