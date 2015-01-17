۱۴۳فقره جوازتأسیس و پروانه بهره برداری درکهگیلویه و بویراحمد صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حسینی بعدازظهر شنبه درجمع خبرنگاران گفت: در یکشال اخیر ۱۱۷ فقره جواز تأسیس صنعتی با برآورد میزان سرمایه گذاری ۳۱ هزار میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال چهار هزار و ۶۰۰ نفر در کهگیلویه و بویراحمد صادر شده است.

حسینی میانگین مدت اجرایی شدن و بهره برداری از این طرح ها را یک تا پنج سال عنوان کرد و افزود: عمده این طرح ها در زمینه محصولات غذایی و آشامیدنی، لاستیک و پلاستیک، کانی غیرفلزی و ساخت مواد و محصولات شیمیایی هستند.

وی بیان کرد: در یکسال گذشته تعداد ۲۶ فقره پروانه بهره برداری صنعتی نیز با میزان سرمایه گذاری مجموعا بالغ بر ۷۲۳ میلیارد ریال در استان صادر شده که با راه اندازی این تعداد واحد صنعتی بصورت مستقیم برای ۴۳۳ نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.

حسینی با اشاره به روند رو به رشد صدور جوازهای صنعتی در کهگیلویه و بویراحمد افزود: هم به لحاظ میزان سرمایه گذاری و هم از نظر تعداد جواز صادره روند قابل توجهی در استان صورت گرفته است.

وی یادآور شد: هم اکنون۴۰۰ طرح صنعتی با حجم سرمایه گذاری ۸۲ هزار میلیارد ریال و پیشرفت های فیزیکی مختلف در استان در دست اجراست.

حسینی بیان داشت: در صورت بهره برداری از این طرح ها برای ۱۵ هزار نفر در کهگیلویه و بویراحمد فرصت اشتغال فراهم می شود.