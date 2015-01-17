بالا بردن تیراژ نشریه با عملیات تروریستی

پاپ فرانسیس در آستانه سفر به فیلیپین اظهار داشت: برای آزادی بیان محدودیت هایی وجود دارد و اگر کسی به مادرم جسارت کند باید منتظر مشت من باشد.

سرمای مرگبار در اردوگاه پناهندگان سوری

توزیع منابع انرژی در غزه

امسال به دلیل گرم شدن کره ی زمین به جای بارش برف، باران می بارد.

جام ملت های آفریقا 2015 در «گینه استوایی» برگزار می‌شود.

کوبا و ایالات متحده آمریکا اولین قدم ها را برای برقراری یک رابطه ی عادی برداشتند.

صلح در اوکراین؛ تعداد کشته هاي درگيري هاي شرق اوکراين روز به روز افزایش می‌یابد.

حامیان تجزیه کالیفرنیا یک قدم دیگر به تشکیل ایالت جفرسون نزدیک‌تر شدند.

بالا بردن تیراژ نشریه «شارلی ابدو» با عملیات تروریستی (کاریکاتوریست: مجید خسروانجم)

پاپ فرانسیس در طول سفر خود به فیلیپین