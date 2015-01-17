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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۱۹

بالا بردن تیراژ نشریه با عملیات تروریستی

بالا بردن تیراژ نشریه با عملیات تروریستی

کاریکاتوریست ها امروز به موضوعات پیرامون سفر پاپ فرانسیس به فیلیپین، سرمای مرگبار غزه، زمستان گرم امسال و حمله تروریستی به نشریه فرانسوی پرداختند.

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پاپ فرانسیس در آستانه سفر به فیلیپین اظهار داشت: برای آزادی بیان محدودیت هایی وجود دارد و اگر کسی به مادرم جسارت کند باید منتظر مشت من باشد.

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سرمای مرگبار در اردوگاه پناهندگان سوری

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توزیع منابع انرژی در غزه

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امسال به دلیل گرم شدن کره ی زمین به جای بارش برف، باران می بارد.

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حامیان تجزیه کالیفرنیا یک قدم دیگر به تشکیل ایالت جفرسون نزدیک‌تر شدند.

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بالا بردن تیراژ نشریه «شارلی ابدو» با عملیات تروریستی (کاریکاتوریست: مجید خسروانجم)

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پاپ فرانسیس در طول سفر خود به فیلیپین

کد مطلب 2466763

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