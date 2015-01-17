البرز استان پایلوت معرفی شود/ضرورت برنامه ریزی برای لایحه خروج از رکود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند در جلسه شورای اداری که با حضور وزیر کشور همراه بود، با اشاره به لایحه بودجه خارج از رکود دولت، اظهار داشت: لایحه خروج از رکود دولت با پیچیدگی های زیادی برخوردار بود و در کمیسون های مختلف بررسی شد.

کولیوند در ادامه برنامه ریزی برای لایحه خروج از رکود را ضروری دانست و گفت: بحث تهاتور، نسیه و عوارض توسط شهرداری ها فضای جدیدی در کشور ایجاد می کند.

وی آمادگی برای اجرای لایحه خروج از رکود دولت را مهم ارزیابی کرد و گفت: نباید به صورت جزایر مستقل عمل کنیم.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خواستار سهولت در ارائه خدمات به مردم شد و اذعان داشت: یکی از بزرگترین مشکلات در استان البرز تازه تاسیس بودن شهرستان فردیس است به طوری که این شهرستان از برخی ساختار تشکیلاتی محروم است.

این مسئول وضعیت شهرستان فردیس را مهم ارزیابی کرد و توضیح داد: بسیاری از دستگاها در ارائه خدمات به مردم با مشکل مواجه هستند چرا که بسیاری از ارگانهای دولتی از داشتن کدهای اعتباری محرومند.

کولیوند در ادامه سخنان خود به عدم تعطیلی پنجشنبه ها در البرز اشاره کرد، و یادآور شد: شهر تهران به واسطه آلودگی هوا و محیط زیست پنجشنبه ها تعطیل است چرا که ترافیک بزرگترین معضل کلانشهرها به ویژه تهران است.

وی با اشاره به ابطال تعطیلی پنجشنبه ها در البرز توسط دیوان عدالت اداری گفت: هزینه انرژی در روزهای پنجشنبه بیشتر از خدماتی است که ادارات ارائه می کنند.

کولیوند مدیریت و کنترل انرژی را وظیفه همه مسئولان دانست، و خاطرنشان کرد: برای ساماندهی انرژی در البرز باید مدیران مدیریت را در راس امور قرار دهند.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر کشور گفت: باتوجه به ظرفیت های فراوان البرز به ویژه در حوزه صنعت، مجموعه مدیریت ارشد استان در تلاش هستند که البرز استان پایلوت در زمینه معرفی شود به همین منظور درآمدهای استان را به مجموعه استان بسپارید.

این مسئول واگذاری اختیارات به استان را باعث رونق و اتمام پروژه های مختلف دانست و یادآور شد: نقدینگی زیادی در جامعه وجود دارد باید اعتماد مردم جلب شود تا سرمایه گذاری با دور تندی در جامعه اجرا شود.