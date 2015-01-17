واکنش رئیس مجلس نمایندگان به تهدید رئیس جمهور آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرزس تی وی، «جان بینر» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تهدید «باراک اوباما» درباره وتوی تحریم های احتمالی کنگره علیه ایران واکنش نشان داد.

وی گفت: تهدید کاخ سفید، کنگره را از اقدام صحیح برای محافظت از آمریکا باز نخواهد داشت.

بینر با انتقاد از اظهارات اوباما گفت: تهدید اوباما به وتو کردن این لایحه هم نمی‌تواند مانع از اقدام کنگره علیه ایران شود.

رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است در صورت تصویب تحریم های جدید علیه ایران از سوی کنگره این مصوبه را وتو خواهد کرد زیرا باید به ایران فرصت داد.