به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، پس از ارسال فرم های مربوط به سومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی، حسین رضازاده رئیس فدراسیون وزنه برداری، جلساتی را با حضور بهمن زارع، سرمربی تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان و حسین توکلی، سرمربی تیم وزنه برداری جوانان برگزار و موافقت خود را با اعزام یک تیم از ایران در این رقابتها اعلام کرد.

براین اساس قرار شد تیم وزنه برداری با ترکیبی از نفرات تیم جوانان و با همراهی یک یا دو ملی پوش بزرگسال در رقابتهای وزنه برداری سومین دوره بازی‎های کشورهای اسلامی حضور پیدا کند. این رقابتها طی روزهای 19 تا 27 اسفند ماه (10 تا 18 مارس) به میزبانی ترکیه در آنتالیا برگزار می شود.

این تصمیم در راستای آماده سازی هرچه بهتر تیم وزنه برداری جوانان برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان جهان که خرداد ماه سال آینده در وروکلاو لهستان برگزار می‌شود، گرفته شد.