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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۲۰

سلیمانی:

۲۵ درصد استخدامی‌های دولت در کردستان به فرزندان شهدا اختصاص دارد

۲۵ درصد استخدامی‌های دولت در کردستان به فرزندان شهدا اختصاص دارد

سنندج - مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان از اختصاص سهمیه ۲۵ درصدی استخدامی ادارات و سازمان های دولتی این استان به فرزندان شهدا و ایثارگران خبر داد.

به گزارش خبرنگار، محمد سلیمانی بعد از ظهر شنبه در جلسه رابطان ایثارگر دستگاه ‌های اجرایی استان کردستان اظهار داشت: در راستای ایجاد رفاه جامعه ایثارگران و فراهم ساختن نیازهای آنها این رابطین در دستگاه های اجرایی مشغول به فعالیت هستند.

وی با اشاره به احترام ویژه به خانواده های معزز شهدا و ایثارگران در استان کردستان افزود: خوشبختانه امروز فضای حاکم در استان فضایی سرشار از احترام به خانواده معزز شهدا و ایثارگران است و در همین راستا نیز شاهد پیشبرد امور هستیم.

مدیر کل بنیاد شهید و امورایثارگران استان کردستان بیان کرد: تحقق موارد استخدامی فرزندان شهدا و ایثارگران و رعایت سهمیه ۲۵درصدی آنان در استخدامی ‌های استان از جمله گام هایی است که تا کنون برداشته شده است.

سلیمانی یادآور شد: همچنین تسهیلات جدیدی در حوزه ساخت مسکن با سقف اعتباری ۶۰۰میلیون ریال در نظر گرفته شده است و همه افراد تحت پوشش این نهاد که وام‌ های مسکن دریافت نکرده ‌اند می ‌توانند از این مهم برخوردار شوند.

وی ادامه داد: در این مصوبه تسهیلاتی هم برای افرادی که وام‌ های خود را تا قبل از سال ۹۳ تسویه کرده باشند و افرادی که وام مسکن خود را در کمتر از سه سال بازپرداخت کرده‌ باشند نیز قائل شده و می ‌توانند از تسهیلات جدید بهره‌ مند شوند.

مدیر کل بنیاد شهید و امورایثارگران استان کردستان گفت: بیمه همگانی و تکمیلی برای جامعه ایثارگران ۱۰۰درصد رایگان بوده و انتظار می رود این مهم به نوادگان آنان نیز انتقال داده شود.

سلیمانی اظهار داشت: خوشبختانه متناسب با تغییر هرم سنی خانواده معزز شهدا و ایثارگران خدمات ارائه شده نیز تغییر پیدا کرده و هر آنچه که قانون در نظر گرفته شده در اولویت بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

وی افزود: در حال حاضر۶۰ درصد از تسهیلات و خدماتی که در قانون برای جامعه ایثارگران تصویب شده عملیاتی شده اما باید به این مهم توجه کرد که برخی از این مصوبات مستلزم اعتبارات خاصی است.

کد مطلب 2466779

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