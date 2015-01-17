کارگروه بی سامان امورجوانان لرستان/وقتی در همچنان روی یک پاشنه می چرخد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه ستاد ساماندهی امور جوانان که پیش از ظهر شنبه به ریاست استاندار لرستان برگزار شد بار دیگر با حواشی همراه بود و سومین جلسه این کارگروه همچنان بی نتیجه باقی ماند.

بنا براین گزارش، مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان در ابتدا به بیان برنامه های پیشنهادی این سازمان برای اجرایی شدن در سال ۹۴ پرداخت که در این برنامه پیشنهادی وظایف دستگاه های مرتبط با امور جوانان بصورت کلی مطرح شده بود.

برنامه های آقای مدیر کل برای کاهش آسیبهای اجتماعی در میان جوانان

علی یاور عزیزپور کاهش آسیب های اجتماعی را یکی از برنامه های ستاد ساماندهی امور جوانان خواند و عنوان کرد: برای این منظور پیش بینی شده است که در یک برنامه ۵ ساله بحث آسیب های اجتماعی به میزان ۲۰ درصد کاهش یابد.

وی به اهداف پیش بینی شده در ارتباط با برنامه کاهش آسیب های اجتماعی اشاره کرد و افزود: بازبینی و ارتقای کیفی ظرفیت های مرتبط با آسیب های اجتماعی استان، استفاده از ظرفیت رسانه ها برای پیشگیری از این آسیب ها و افزایش آگاهی مردم و خانواده ها نسبت به آسیب های اجتماعی جوانان از جمله این برنامه ها هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان ادامه داد: تنظیم ساز و کارهای مدیریت بحران آسیب های اجتماعی جوانان، توجه جدی به کاهش مصرف مواد مخدر، توجه به مناطق حاشیه نشین شهرها، شناسایی و پیگیری آسیب های اجتماعی از فضای مجازی و ماهواره ای و حمایت از ناشران و فعالان حوزه آسیب های اجتماعی از دیگر برنامه های این حوزه است.

عزیز پور به بیان برنامه های پیشنهادی بمنظور کاهش آسیب های اجتماعی در قشر جوان پرداخت و گفت: برگزاری همایش آسیب های اجتماعی ناشی از مصرف و سوء مصرف مواد مخدر، برگزاری اردوهای هویتی، ملی، مذهبی و جهادی، برگزاری اردوهای راهیان نور و تدوین برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی توسط دستگاه های متولی امور جوانان از این برنامه های پیشنهادی هستند.

وی افزود: صدور مجوز سازمان های مردم نهاد، برگزاری جشنواره حضرت علی اکبر(ع)، رصد و پیگیری فعالیت کمپ های ترک اعتیاد، برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با خشونت جوانان و مشاغل کاذب، برگزاری دوره های آموزشی محیط کار از دیگر برنامه های پیشنهادی برای کاهش آسیب های اجتماعی در لرستان هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان سازمان بهزیستی و کمیته امداد را بعنوان دستگاه های مجری کار خواند و اضافه کرد: کاهش بزهکاری جوانان از طریق اجرای برنامه های فراغتی و ورزشی، برگزاری کارگاه های آموزشی قوانین و مقررات، راه اندازی کلینیک کنترل خشم و خرید محصولات ناشرین این حوزه از دیگر برنامه های پیشنهادی ما برای کاهش آسیب های اجتماعی هستند.

استاندار لرستان: برنامه های ارائه شده خیلی کلی است

استاندار لرستان پس از شنیدن برنامه های پیشنهادی از سوی مدیر کل ورزش و جوانان لرستان به نقد این برنامه ها پرداخت و گفت: این برنامه خیلی کلی است و هیچکس نمی تواند روی آن به جمع بندی نهایی برسد لذا بایستی شاخص هایی وجود داشته باشد تا قابلیت اجرا و ارزیابی این برنامه ها وجود داشته باشد.

بازوند با بیان این مطلب که نمی توان این برنامه را بعنوان برنامه عملیاتی سال ۹۴ تعریف کرد افزود: لازم است در این برنامه مباحث مقایسه ای صورت می گرفت و خیلی از پیشنهادهای مطرح شده در آن به لحاظ کمی مشخص نبوده و بایستی مقداری عملیاتی تر شود.

وی با سوال در این رابطه که ۲۰ درصد کاهش آسیب های اجتماعی مطرح شده در این برنامه بر اساس چه معیاری صورت گرفته و آیا کار کارشناسی در این رابطه صورت گرفته است ادامه داد: مشخص نشده است جامع هدف مورد نظر این برنامه چه دستگاه هایی هستند و جای بسیاری از دستگاه ها در این برنامه خالی است.

انتقاد مدیران به برنامه های ورزش و جوانان

سوالات مطرح شده توسط استاندار لرستان از سوی مدیرکل ورزش و جوانان استان بی جواب ماند تا در ادامه مدیر کل کمیته امداد و مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان نیز از برنامه های مطرح شده توسط مدیرکل ورزش و جوانان استان انتقاد و هرکدام به برنامه های صورت گرفته توسط سازمان خود در حوزه جوانان اشاره کنند.

مدیران کل این دستگاهها نیز در ادامه سخنان خود مدعی شدند نقش آن ها در برنامه پیشنهادی کمرنگ و یا بی رنگ دیده شده است.

وقتی ۸۵ درصد جامعه هدف حذف می شوند

مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان در پاسخ به این اعتراضات گفت: علیرغم چندین پیگیری مکاتباتی و تلفنی از سوی سازمان ورزش و جوانان با کمیته امداد لحظاتی پیش و در طول برگزاری جلسه اطلاعات و اقدامات این دستگاه به دست من رسیده است و بنظر می رسد این دوستان در فضایی که بایستی زحمت می کشیدند مقداری کم لطفی کرده اند.

عزیزپور افزود: در اصل رئیس کارگروه زیرمجموعه ستاد ساماندهی امور جوانان سازمان بهزیستی است و دستگاه های دیگر را بایستی این سازمان دعوت کند نه سازمان ورزش و جوانان و با وجود اینکه من نبایستی برنامه دستگاه ها را تنظیم کنیم اکنون این نقش را هم ایفا می کنم.

وی در پاسخ به سوال استاندار که جامعه هدف شما در این برنامه چه کسانی هستند یادآور شد: جامعه هدف ما کل جامعه هستند بخصوص افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بوده و حدود ۱۵ درصد از افراد را تشکیل می دهند.

استاندار لرستان گفت: ۸۵ درصد مابقی در این برنامه شما اصلا دیده نشده اند بطوریکه نقش آموزش و پرورش که درصد زیادی از جوانان و نوجوانان را پوشش می دهد در این برنامه نادیده گرفته شده است.

برگزاری سه جلسه بی نتیجه و دیگر هیچ

بازوند اظهار داشت: تا کنون سه مرتبه جلسه کارگروه ساماندهی امور جوانان برگزار شده است که در آن نه برنامه مشخص و مدونی ارائه شده و نه یک برنامه عملیاتی مطرح شده است و از این سه جلسه هیچ نتیجه ای بدست نیامده است.

وی با بیان این مطلب که در جلسه قبلی این کارگروه نیز با گم شدن صورتجلسه و تغییر برنامه برخی دستگاه ها درگیر بودیم افزود: مدیر کل ورزش و جوانان بایستی بیشتر روی موضوع جوانان کار کند زیرا جوانان گروهی از جامعه هدف برای توسعه استان هستند که اگر برای آن ها برنامه ریزی صورت گیرد می توانند فرصت خوبی برای استان باشند.

استاندار لرستان عدم برنامه ریزی درست در حوزه جوانان را عاملی برای تهدید استان دانست و عنوان کرد: نباید براحتی از کنار موضوع جوانان و نقش آن ها در توسعه استان عبور کرد.

برنامه های پیشنهادی تصویب نشد

بازوند خطاب به مدیرکل ورزش و جوانان لرستان گفت: استنباط من این است برنامه ای که شما برای جوانان تدوین می کنید یا در آن دقت لازم را نداشته یا می خواهید به راحتی از کنار آن بگذرید در صورتی که اگر در این زمینه برنامه ریزی صورت نگیرد برای استان مشکلاتی ایجاد می شود.

وی با بیان این مطلب که این برنامه پیشنهادی به طور قطع تصویب نخواهد شد عنوان کرد: اگر اداره کل ورزش و جوانان برای تهیه یک برنامه منسجم نیرو ندارد می تواند از یک مشاور برای تهیه برنامه مورد نظر استفاده کند.

استاندار لرستان از مدیرکل ورزش و جوانان خواست طرح های قبلی مربوط به حوزه جوانان را مطالعه کرده و برنامه سال ۹۴ را با استفاده از تجربیات سال های گذشته تدوین کند و در جلسه بعدی کارگروه یک برنامه مطلوب که نقش همه دستگاه های ذیربط در آن دیده شده است را ارائه دهد.

وی افزود: باید در برنامه تدوین شده برای سال ۹۴ امضای دستگاه های مرتبط با حوزه جوانان آورده شود تا بتوان از آن ها بابت امضایشان توقع اجرای برنامه را داشت.