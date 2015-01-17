راهيابی 16 تکواندوکار به اردوی بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها صبح امروز با حضور 20 تکواندوکار با نظارت مینو مداح به عنوان سرمربی در خانه تکواندو آغاز شد که در نهایت با حذف چهار تکواندوکار و راهيابی 16نفر به مرحله بعد به پایان رسید.

بر همین اساس نرگس باقري، الهام ابراهيمي، سميرا بوستاني و آتوسا كاكاوند با شکست برابر رقبای خود از جمع اردونشينان كنار رفتند و سوسن حاجي پور، فاطمه روحاني، اكرم خدابنده، کیمیا علیزاده، فاطمه مداحی، نگار شیری، بهناز اکبرزاده، فاطمه خیری، بهاره ندرلو، شکرانه ایزدی، فاطمه مصطفایی، هانیه اخلاقی، نفیسه رنگرز زاده، سهیلا سیاحی، نیان شاه‌محمدی و ریحانه محمدی در اردو باقی ماندند.

تیم ملی تکواندو بانوان برای حضور در بيست و دومین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان آماده می شود.