پیروزی پیکان برابر سپاهان اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های پیکان و سپاهان عصر امروز شنبه در یک دیدار تدارکاتی به مصاف هم رفتند که این مسابقه با برتری ۴ بر ۳ شاگردان مرفاوی خاتمه یافت.

در این دیدار که در ورزشگاه شهر قدس برگزار شد سپاهانی ها ابتدا با گل دقیقه ۱۰ مهدی شریفی از حریف پیش افتادند و لوسیانو پریرا در دقیقه ۲۴ گل دوم سپاهان را وارد دروازه حریف کرد. سوکای هم در دقیقه ۷۷ گل سوم زردپوشان اصفهانی را وارد دروازه حریف کرد.

مصطفی شجاعی دو بار و امیر حسین فشنگچی و سیامک نعمتی یک بار برای پیکان در این مسابقه گلزنی کردند تا این دیدار با نتیجه ۴ بر ۳ به سود شاگردان مرفاوی خاتمه یابد.

هادی عقیلی در دقیقه ۵۲ یک پنالتی را برای سپاهان هدر داد.

در این مسابقه همچنین برای اولین بار هدست داوری که تولید مخترعین داخلی بود تست شد و به گفته مسئولان نتیجه آن موفقیت آمیز بوده است.