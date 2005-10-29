كتابت اسماء الهي توسط خوشنويسان بوئين زهرا

در نمايشگاه قرآن بوئين زهرا

كتابت اسماء الهي توسط خوشنويسان صورت مي گيرد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي ادراه كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان قزوين، نمايشگاه قرآن كريم بوئين زهرا با حضور امام جمعه، فرماندار و مسئولين ادارت و نهادهاي مختلف شهرستان بوئين زهرا در نگارخانه مجتمع فرهنگي هنري ولايت اين شهر افتتاح گرديد.

در اين نمايشگاه موسسات قرآني از شهرهاي تهران، قم، كرج و قزوين نيز حضور دارند. عرضه آثار هنري از جمله تابلو فرشهاي نفيس و تابلوهاي چوبي با موضوعات قرآني از ويژگي هاي نمايشگاه قرآن كريم در بوئين زهرا است.

از ديگر برنامه هاي هنري نمايشگاه قرآن كريم در بوئين زهرا اجراي پانتوميم با موضوع قصص قرآني جهت آموزش قرآن به كودكان توسط انجمن نمايش و راه اندازي كارگاه نقاشي و طراحي توسط انجمن هنرهاي تجسمي است.

از ديگر برنامه هاي نمايشگاه قرآن بوئين زهرا مي توان به عناويني چون : قرآن و هنر خوشنويسي با سخنراني استاد گلكار، شبي با قرآن در مسجد جامع شهر بوئين زهرا، شبي با قرآن (ويژه خواهران)، تجليل از خادمان قرآن بوئين زهرا و كتابت اسماء الهي توسط خوشنويسان شهر بوئين زهرا اشاره كرد.

نمايشگاه قرآن كريم در تاكستان افتتاح شد

به اين گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر"، نمايشگاه قرآن كريم تاكستان با حضور مسوولان ادارات و نهادهاي مختلف شهرستان تاكستان افتتاح شد.

در اين مراسم يوسفي رئيس ارشاد تاكستان، جان محمدي رئيس سازمان تبليغات اسلامي تاكستان و حجه الاسلام ميريحيي رئيس جامعه القران تهران در خصوص اهميت پرداختن به مسائل قرآني در جامعه سخن گفتند.

در نمايشگاه قرآن كريم تاكستان آثار هنري قرآني از جمله طراحي و خوشنويسي و منبت كاري از هنرمندان تاكستاني به نمايش در آمده است.

همچنين عرضه كتب و نرم افزارهاي قرآني در غرفه هاي مختلف در اختيار علاقمندان قرار دارد. از برنامه هاي جنبي نمايشگاه قرآن تاكستان مي توان به برگزاري مسابقه با موضوع قرآني و برگزاري محافل انس با قرآن و تجليل از خادمان قرآن كريم تاكستان اشاره داشت.

نمايشگاه قرآن كريم در آبيك

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي ادراه كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان قزوين، نمايشگاه قرآن كريم آبيك با حضور مسوولان ادارات و نهادهاي مختلف شهرستان آبيك افتتاح شد.

در افتتاحيه اين نمايشگاه حجه الاسلام حسيني رئيس ارشاد آبيك به اهميت برپايي نمايشگاه هاي قرآني در مناطق مختلف اشاره كرد و اين گونه حركات را بهترين ابزار براي مبارزه با تهاجم فرهنگي دانست.

فتاح پور فرماندار آبيك نيز در خصوص اهميت الگو قرار دادن قرآن در زندگي امروز بويژه نسل جوان تاكيد كرد و از فرهنگ و ارشاد اسلامي به خاطر اين حركت بزرگ تقدير نمود. آثار برگزيده خوشنويسي و هنرهاي تجسمي و عرضه كتب و نرم افزارهاي قرآني و حضور دستگاهها و نهادهاي قرآني از ويژگيهاي نمايشگاه قرآن كريم در آبيك است.

فرمهايي از شرق دور در نگارخانه عارف ديده شد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان قزوين، انجمن سينماي جوان قزوين نمايشگاهي از عكسهاي محسن عسگري ها عكاس قزويني را در نگارخانه عارف قزويني در ديدرس علاقمندان قرار داد.

عكسهاي اين نمايشگاه مربوط به زمان حضور عكاس در ژاپن بود.