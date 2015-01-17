«آوای رود» در خانه هنرمندان جاری می شود/ «واران» در نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه « آوای رود» به سرپرستی بهزاد انصاری در قالب برنامه گرافیک موسیقی یکشنبه 28 دی در لابی خانه هنرمندان ایران کنسرت خود را برگزار می کند.

در این برنامه چاوش اسکندری خواه تار، پگاه خیردوش قیچک، سارا مرتوضی کمانچه، نازنین بازرگانی قانون، مهدی نقیشنه پور دف، بهزاد انصاری عود، سحر حبیبی سه‌تار و طهورث شاهمراد آواز به اجرای برنامه می‌پردازند.

علاقه‌مندان برای حضور در این برنامه می‌توانند یکشنبه 28 دی ساعت 17 به لابی خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.

کنسرت گروه « راوان» در نیاوران

کنسرت موسیقی مقامی «واران» به سرپرستی آزاده امین الشریعه عظیمی و به خوانندگی فراز کاویانی 28 و 29 دی ماه در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.

در این کنسرت موسیقایی فراز کاویانی آهنگساز، تنظیم کننده، آهنگساز نوازنده تنبور، فرشاد رستمی قیچک باس و قیچک آلتو، علیرضا مصدقی تنبک پرکاشن، زهرا نادری دف پرکاشن، مهران خانزاده عود، آزاده عظیمی تنبور به عنوان نوازنده حضور دارند.

کنسرت موسیقی مقامی «واران» یکشنبه و دوشنبه 28 و 29 دی ماه ساعت 20 در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.