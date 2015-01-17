  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۳۸

دوخبر از موسیقی

«آوای رود» در خانه هنرمندان جاری می شود/ «واران» در نیاوران

«آوای رود» در خانه هنرمندان جاری می شود/ «واران» در نیاوران

گروه موسیقی «آوای رود» یکشنبه 28 دی سال جاری به سرپرستی بهزاد انصاری تازه ترین کنسرت موسیقایی خود را برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه « آوای رود» به سرپرستی بهزاد انصاری در قالب برنامه گرافیک موسیقی یکشنبه 28 دی در لابی خانه هنرمندان ایران کنسرت خود را برگزار می کند.

در این برنامه چاوش اسکندری خواه تار، پگاه خیردوش قیچک، سارا مرتوضی کمانچه، نازنین بازرگانی قانون، مهدی نقیشنه پور دف، بهزاد انصاری عود، سحر حبیبی سه‌تار و طهورث شاهمراد آواز به اجرای برنامه می‌پردازند.

علاقه‌مندان برای حضور در این برنامه می‌توانند یکشنبه 28 دی ساعت 17 به لابی خانه هنرمندان ایران مراجعه  کنند.

کنسرت کوک کولی

کنسرت گروه « راوان» در نیاوران

کنسرت موسیقی مقامی «واران» به سرپرستی آزاده امین الشریعه عظیمی و به خوانندگی فراز کاویانی  28 و 29 دی ماه در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.

در این کنسرت موسیقایی فراز کاویانی آهنگساز، تنظیم کننده، آهنگساز نوازنده تنبور، فرشاد رستمی قیچک باس و قیچک آلتو، علیرضا مصدقی تنبک پرکاشن، زهرا نادری دف پرکاشن، مهران خانزاده عود، آزاده عظیمی تنبور به عنوان نوازنده حضور دارند.

کنسرت موسیقی مقامی «واران» یکشنبه و دوشنبه 28 و 29 دی ماه ساعت 20  در سالن  خلیج فارس  فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.

 

کد مطلب 2466792
علیرضا سعیدی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها