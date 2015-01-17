  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۴۱

پاکسازی مناطق جدید در غرب الرمادی عراق

پاکسازی مناطق جدید در غرب الرمادی عراق

منابع عراقی از ادامه عملیات در غرب این کشور و پاکسازی مناطق جدید از داعش خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع عراقی اعلام کردند: نیروهای امنیتی با کمک عشایر و نیروهای مردمی موفق به پاکسازی مناطقی از غرب الرمادی از داعش شدند.

از سوی دیگر یک منبع آگاه در دیالی عراق بیان کرد: داعش به شکل گسترده ای برای انتقال مهمات در میان بوستانهای روستاهای شمال المقدادیه به چارپایان روی آورده است.

این منبع علت روی آوردن داعش به چارپایان را به سبب تشدید حملات هوایی علیه خودروهای این گروهک دانست.

منابع عراقی از حملات هوایی به تانکرهای حامل سوخت داعش در جاده الشرقاط-موصل در 120 کیلومتری شمال تکریت خبر دادند.

یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد: نیروهای امنیتی،عشایری و مردمی با کمک نیروی هوایی موفق به پاکسازی مناطق البوحیات، الوس، الکصیریات در غرب الرمادی شدند.

به گفته این منبع در این عملیات خسارات زیادی به داعش وارد شد.

کد مطلب 2466794

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها