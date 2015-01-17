پاکسازی مناطق جدید در غرب الرمادی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع عراقی اعلام کردند: نیروهای امنیتی با کمک عشایر و نیروهای مردمی موفق به پاکسازی مناطقی از غرب الرمادی از داعش شدند.

از سوی دیگر یک منبع آگاه در دیالی عراق بیان کرد: داعش به شکل گسترده ای برای انتقال مهمات در میان بوستانهای روستاهای شمال المقدادیه به چارپایان روی آورده است.

این منبع علت روی آوردن داعش به چارپایان را به سبب تشدید حملات هوایی علیه خودروهای این گروهک دانست.

منابع عراقی از حملات هوایی به تانکرهای حامل سوخت داعش در جاده الشرقاط-موصل در 120 کیلومتری شمال تکریت خبر دادند.

یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد: نیروهای امنیتی،عشایری و مردمی با کمک نیروی هوایی موفق به پاکسازی مناطق البوحیات، الوس، الکصیریات در غرب الرمادی شدند.

به گفته این منبع در این عملیات خسارات زیادی به داعش وارد شد.