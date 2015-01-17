بقاع متبرکه خراسان رضوی میزبان زائران ۱۵ کشور جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد روز شنبه در جلسه امضای تفاهمنامه همکاری اداره اوقاف و امور خیریه و اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در مشهد مقدس اظهار داشت: باید برای افزایش تعداد زائرهای بقاع متبرکه تلاش های زیادی را انجام دهیم هرچند که در حال حاضر تعداد زیادی از زائران خارجی از ۱۵ کشور جهان برای زیارت به استان خراسان رضوی مشرف می شوند.

وی ادامه داد: تاکنون توانسته ایم تا ۷۰۰ موضوع در حوزه وقف را ساماندهی کنیم در حالی که در زمان انقلاب اسلامی تنها شاهد ۶۰ نیت وقف بودیم اما با توجه اقدامات صورت گرفته امروز شاهد این تعداد بالا نیت در حوزه وقف هستیم.

وی با تاکید بر اینکه باید هویت قرآنی دانش آموزان را به یک هویت اجتماعی دنبال کنیم افزود: برای دستیابی به این هدف نیازمند همدلی بیشتر هستیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به وقف به عنوان بزرگترین نعمت در شهر مشهد افزود: در جلسه ای که با حضور مدیران کل اوقاف و امورخیریه کشور برگزار شد خراسان رضوی به طور مجدد به عنوان فعال ترین استان در حوزه وقف تعیین شد که نشان از باور و پیشینه مردم این استان به موضوع وقف دارد.

گنابادی نژاد با اشاره به راه اندازی سامانه سراسری بقاع متبرکه افزود: این کار یکی از اقدامات مهم بوده و تمام فرایندهای انجام شده در مسیر وقف و بقاع متبرکه در یک سامانه ذخیره شده و در تمام کشور قابل مشاهده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی تصریح کرد: امکانات راهداری و شرایط محیطی باعث شده است تا از ۲۴۰ بقعه متبرکه موجود در خراسان رضوی فقط ۱۴۰ بقعه آن قابل استفاده برای مردم است.

حجت الاسلام گنابادی نژاد ادامه داد: برگزاری مسابقات قرآن در سراسر کشور یکی از برنامه های سازمان اوقاف و امور خیریه بوده که سازمان آموزش و پرورش یکی از دستگاه های است که در این موضوع کمک های زیادی را انجام داده است و ما از آن استفاده خواهیم کرد.