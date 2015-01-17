جایگزینی خدمات الکترونیکی دارای ارزش افزوده با خدمات پست سنتی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مهری با اشاره به تغییر وضعیت خدمات پستی کشورها به حالت سه بعدی فیزیکی، الکترونیکی و مالی بر لزوم ایجاد سرویس های جدید، کشف بازارهای نوین و جبران عقب ماندگی های موجود و افزایش دانش علمی تاکید کرد و خواستار جهت گیری سرمایه گذاری به سمت تقویت فرایندهای پستی از جمله توزیع و قبول و برنامه ریزی در جهت ارتقای سطح کیفی تجهیزات پستی این فرایندها شد.

وی آینده نگری و آینده پژوهی در پست را ضروری دانست و با اشاره به برنامه بلندمدت به منظور تدوین طرح جایگزینی خدمات فیزیکی و سنتی با خدمات جدید الکترونیکی دارای ارزش افزوده گفت: ارایه سرویس E-POST،پست لجستیک، بانک های اطلاعاتی، طرح تجزیه و توزیع، طرح تجزیه و مبادلات و ایجاد هاب پستی در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)، ایجاد سرویس های جدید مالی، بهینه سازی وضعیت موجود و تجمیع واحدهای ستادی در ساختمان مرکزی پست از جمله این طرح ها است.

مدیرعامل پست، توسعه و تقویت بازار را برای بقای شبکه بسیار مهم عنوان کرد و خواستار بررسی و تحقیق در بازارهای هدف به خصوص بانک ها و بیمه ها شد.

وی با بیان اینکه شرکت پست باید با افزایش کیفیت و به کارگیری فناوری های نوین با شرکت های موازی رقابت کند و متناسب با نیازهای مردم و حتی پیش تر از آن خدمات جدید را ارایه کند افزود: شبکه پستی باید با استفاده از امکانات و امتیازات موجود از بخش خصوصی به صورت حساب شده کمک بگیرد .