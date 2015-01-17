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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۵۷

مدیرعامل پست اعلام کرد:

جایگزینی خدمات الکترونیکی دارای ارزش افزوده با خدمات پست سنتی

جایگزینی خدمات الکترونیکی دارای ارزش افزوده با خدمات پست سنتی

مدیرعامل شرکت پست با بیان اینکه پست سنتی جوابگوی نیازهای جامعه نیست از تدوین برنامه بلندمدت به منظور جایگزینی خدمات فیزیکی و سنتی با خدمات جدید الکترونیکی دارای ارزش افزوده در این بخش خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مهری با اشاره به تغییر وضعیت خدمات پستی کشورها به حالت سه بعدی فیزیکی، الکترونیکی و مالی بر لزوم ایجاد سرویس های جدید، کشف بازارهای نوین و جبران عقب ماندگی های موجود و افزایش دانش علمی تاکید کرد و خواستار جهت گیری سرمایه گذاری به سمت تقویت فرایندهای پستی از جمله توزیع و قبول و برنامه ریزی در جهت ارتقای سطح کیفی تجهیزات پستی این فرایندها شد.

وی آینده نگری و آینده پژوهی در پست را ضروری دانست و با اشاره به برنامه بلندمدت به منظور تدوین طرح جایگزینی خدمات فیزیکی و سنتی با خدمات جدید الکترونیکی دارای ارزش افزوده گفت: ارایه سرویس E-POST،پست لجستیک، بانک های اطلاعاتی، طرح تجزیه و توزیع، طرح تجزیه و مبادلات و ایجاد هاب پستی در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)، ایجاد سرویس های جدید مالی، بهینه سازی وضعیت موجود و تجمیع واحدهای ستادی در ساختمان مرکزی پست از جمله این طرح ها است.

مدیرعامل پست، توسعه و تقویت بازار را برای بقای شبکه بسیار مهم عنوان کرد و خواستار بررسی و تحقیق در بازارهای هدف به خصوص بانک ها و بیمه ها شد.

وی با بیان اینکه شرکت پست باید با افزایش کیفیت و به کارگیری فناوری های نوین با شرکت های موازی رقابت کند و متناسب با نیازهای مردم و حتی پیش تر از آن خدمات جدید را ارایه کند افزود: شبکه پستی باید با استفاده از امکانات و امتیازات موجود از بخش خصوصی  به صورت حساب شده کمک بگیرد .

کد مطلب 2466800

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