به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی پس از پایان دیدار تدارکاتی تیمش مقابل پیکان در خصوص این مسابقه گفت: به هر حال بازی تدارکاتی بود در نیمه اول ما بازی خوبی را ارائه دادیم و و اشتباهات کمتری داشتیم که در بخش تیمی باید تلاش کنیم و انسجام کلی برسیم.

وی در رابطه با جذب بازیکنان جدید در نیم فصل خاطر نشان کرد: ما دو بازیکن جدید جذب کرده ایم و فعلا تمریناتمان را دنبال می کنیم.

سرمربی تیم سپاهان در پایان در خصوص عملکرد تیم ملی در جام ملت های آسیا تصریح کرد: امیدوارم این تیم بتواند عملکرد خوبی داشته باشد و در آسیا جزء مدعیان قهرمانی باشد.