نقش ترکیه در آزادی گروگان های ایتالیایی از چنگ جبهه النصره

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه از نقش آفرینی ترکیه برای آزادی دو گروگان زن ایتالیایی از دست شورشیان مسلح سوری خبر دادند. به نوشته روزنامه «ایل سول 24 اوره» ایتالیا، دولت این کشور برای آزادی این دو فعال زن دست به دامان میانجیگران بسیاری شده که در بین آنها دولت ترکیه نیز حضور دارد.

«گرتا راملی» 20 ساله و «ونسا مارزولو» 21 ساله دو فعال موسسه امدادی «حوریاتی» ایتالیا که شش ماه پیش در حومه حمص توسط نیروهای جبهه النصره به گروگان گرفته شده بودند، پس از رایزنی های بسیار آزاد و راهی کشورشان شدند. این در حالی است که گفته می شود دولت ایتالیا برای آزادی این دو نفر 12 میلیون دلار به معارضان سوری پرداخت کرده است.

به نوشته «آلبرتو نگری» کارشناس مسائل ترکیه در روزنامه ایل سول 24، ترکیه به عنوان یکی از اعضای پیمان ناتو مناسبات نزدیکی با معارضان سوری از جمله جبهه النصره دارد و با استفاده از این مناسبات توانسته است گروگان های ایتالیایی را آزاد کند.

نگری در ادامه می افزاید: اما این مناسبات حسنه تنها شامل النصره نیست، ترکیه با گروه داعش نیز چنین مناسباتی دارد و توانسته از این مناسبات در راستای منافع خود بهره بگیرد. بر این اساس 50 شهروند ترکیه که در حمله داعش به کنسولگری این کشور در موصل به گروگان گرفته شدند، در ازای آزادی 80 عضو دستگیر شده داعش از سوی آنکارا، توانسته اند به خانه های خود بازگردند.