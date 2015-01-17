بوشهر پایگاه دانشگاهی جنوب کشور شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ابراهیمی ظهر شنبه در نشست با رئیس و شورای معاونین دانشکده فنی و حرفهای امام خامنهای بوشهر به ظرفیتهای بالای شهرستان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از مشکلات کنونی شهرستان بوشهر، عدم توسعه کمی دانشگاهها در سطح شهر بوشهر است که رویکرد ما این است که شهر بوشهر به عنوان یک پایگاه دانشگاهی مطرح شود.
فرماندار بوشهر در ادامه با تاکید بر توسعه اشتغال در این شهرستان، اظهار امیدواری کرد که طی یک دهه به سوی اشتغال زایی و پرورش نیروی مجرب در سطح دانشکده فنی و حرفهای حرکت شود.
جذب ۹۰ درصد فارغالتحیلان دانشگاه امام خامنهای در بازار صنعت
رئیس دانشکده فنی و حرفهای امام خامنه ای بوشهر نیز ضمن تقدیر از فرماندار بوشهر به خاطر نگاه ویژه به دانشکده فنی و حرفه ای امام خامنهای بوشهر، اظهار داشت: امیدواریم با رویکرد عالمانه و نگاه ویژهای که فرماندار بوشهر به دانشگاهیان دارد، توسعه کمی دانشکده بیش از پیش صورت پذیرد.
اکبر منصورینسب با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد فارغ التحصیللان این دانشکده جذب بازار صنعت شدهاند، آمادگی دانشکده فنی و حرفه ای امام خامنهای را به منظور ارائه صنعت و خدمات صنعتی به دیگر سازمانها اعلام کرد.
رئیس دانشکده فنی و حرفهای امام خامنه ای بوشهر خواستار همکاری بیش از پیش صنایع و دانشکده شد و اضافه کرد: دانشکده برای همکاری با تمام صنایع آمادگی کامل را دارد.
