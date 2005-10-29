وزير امور خارجه واتيكان با الكسي دوم ديدار كرد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اسقف اعظم جيواني لاجولو در ديدار با رهبر روحاني كليساي ارتدكس روسيه پيام بنديكت شانزدهم را به الكسي دوم ارائه كرد.

لاجولو گفت: پاپ بنديكت شانزدهم سهم كليساي ارتدكس روسيه را براي شكل دادن به اروپاي واحد به رسميت مي شناسد. به دليل ارزشهاي اخلاقي مسيحي روسها كه توسط كليساي ارتدكس روسيه منعكس مي شوند مي توان سهم بزرگي در توسعه و مصالحه جهان معاصر ايفا كرد. اين سهم مي تواند از سوي دو كليساي كاتوليك روم و كليسا ارتدكس روسيه مشتركاً ايفا شود.

وي از طرف پاپ بنديكت شانزدهم گفت: كليساي ارتدكس روسيه و واتيكان تاكنون همكاريهاي مؤثري رقم زده اند. اين همكاريها مي توانند البته هنوز مي توانند بهوبد يابند تا جامعه جهاني ارزشهاي مسيحيت را درك كند.

لاجولو پس از ديدار با اسقف اعظم اسمولنسك و كالينينگلارد در مسكو گفت: كليساهاي كاتوليك و ارتدكس مي توانند روابط برادرانه خود را تقويت كرده و خط مشي تازه اي در روابط خود باز كنند كه اين مهم از نظر اجتماعي و كليسايي سودمند واقع خواهد شد.

اسقف اعظم لاجولو يادآور شد: واتيكان براي گفتگو با رهبر روحاني كليساي ارتدكس روسيه آماده است. كليساي ارتدكس مي تواند در تمام عرصه ها براي همكاري كليساي كاتوليك روم حساب كند.

لاجولو ابراز اميدواري كه گفتگو ميان اين دو كليسا كمك كند به دشواريهاي پيش رو غلبه كنند.