به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی ظهر شنبه در نشست با مسئولان امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری بوشهر با اشاره به نقش بسیار مهم این سازمان در ساماندهی وضعیت مهاجران و اتباع خارجی، اظهار داشت: باید یک بانک اطلاعاتی دقیق و به روز از اتباع و مهاجرین خارجی استان تهیه شود.

وی خواستار تلاش کارشناسان این اداره کل برای تدوین و تهیه نرم‌افزار ویژه امور اتباع و مهاجران خارجی استان بوشهر شد و اذعان داشت: بایگانی و آرشیو اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی باید فعال شود.

معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر خواستار تهیه و انتشار بولتن ویژه اتباع و مهاجران خارجی استان بوشهر شد و افزود: نقشه راه ویژه اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی باید در استان بوشهر تدوین شود.

وی خواستار توجه ویژه کارمندان و کارشناسان و مهاجران خارجی استان بوشهر به مسائل آموزشی شد و ادامه داد: کنترل اتباع و مهاجران خارجی استان بوشهر از طریق سامانه دولت باید در دستور کار قرار بگیرد.

مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجران خارجی استان بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: کارت آمایش پناهندگان خارجی تا نیمه بهمن ماه اعتبار دارد ولی منعی برای حضور دانش‌آموزان اتباع برای ادامه تحصیل تا پایان سال تحصیلی وجود ندارد.

فرزاد محمدپور از صدور ۸۵۰ کارت کار موقت یک ‌ساله توسط اداره‌ کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی اداره اشتغال اتباع خارجی برای پناهندگان در سال ۹۳ خبر داد و بیان داشت: امسال با هماهنگی آموزش و پرورش یک مدرسه دخترانه برای اتباع خارجی در اردوگاه دالکی فعالیت آموزشی دارد.