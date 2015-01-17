برد پرگل تیم فوتبال پرسپولیس مقابل راس الخیمه

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در دیداری تدارکاتی برابر راس الخیمه امارات که عصر امروز شنبه برگزار شد به برتری 5 بر صفر دست یافت. در این بازی محمد عباس‌زاده، پیام صادقیان، تادئو(2 گل) و هادی نوروزی برای سرخپوشان گلزنی کردند. یکی از گلهای تادئو از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید.

در این بازی حمید درخشان غیر از محمد نوری از همه بازیکنانش استفاده کرد. مسعود همامی، علیرضا نورمحمدی، مایکل اومانا، مهدی جعفر‌پور، حمیدرضا علی عسگری، افشین اسماعیل‌زاده، مهرداد کفشگری، امید عالیشاه، پیام صادقیان، محمد عباس‌زاده و علی علیپور ترکیب اصلی پرسپولیس را تشکیل دادند.

سوشا مکانی، بنگر، خالقی‌فر، حاتمی و قدیمی‌پور که دروازه‌بان سوم تیم پرسپولیس است نیز در این بازی به میدان رفتند. در این بین کادر فنی سرخپوشان به نوری استراحت داد در حالی که او شرایط بازی کردن را داشت. جدال دو تیم در حضور 150 تماشاگر برگزار شد که 10 نفر از آنها از اعضای مدرسه فوتبال راس الخیمه بوده و بقیه از هواداران تیم پرسپولیس بودند.

پرسپولیس در دیدار قبلی خود در اردوی امارات برابر بنیادکار ازبکستان 3 بر یک برنده شده بود.