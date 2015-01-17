طرح های مهمی برای افتتاح در دهه فجر امسال در نظر گرفته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان با اشاره به اینکه طرح های مهمی برای افتتاح در دهه فجر امسال در این استان در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: صد ها طرح فرهنگی، عمرانی و ... در دهه فجر امسال در این استان افتتاح می شود.

وی افزود: برنامه ریزی شده است که چند طرح شاخص و بزرگ استان با حضور معاون رئیس جمهور در این استان افتتاح شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مدیران استان باید در راستای جذب اعتبارات تلاش کنند، تاکید کرد: مدیران تمام تلاش خود برای انجام پروژه ها و توسعه بیش از پیش استان به کار گیرند.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: توسعه استان در پی سرمایه گذاری محقق می شود و باید تلاش کنیم که سرمایه گذاری در استان افزایش یابد.

قاسم سلیمانی بیان کرد: استان ظرفیت و پتانسیل های خوبی دارد که باید با بهره گیری از آنها در مسیر توسعه و پیشرفت استان گام برداشته شود.

اعتبارات خوبی در سال ۹۴ برای این استان پیش بینی شده است

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه اظهار داشت: افزایش اعتبارات استان بسیار خوب است و اعتبارات خوبی در سال ۹۴ برای این استان پیش بینی شده است.

امیر عباس سلطانی گفت: فضای تعاملی بین مدیران استان و نمایندگان بسیار خوب است و وضعیت پیشرفت و توسعه استان در مسیر خوبی است.

وی ادامه داد: با بهره برداری از پروژه های بزرگ استان اشتغال قابل توجهی در استان ایجاد می شود که مشکل بیکاری را تا حد قابل توجهی کاهش می دهد.

بودجه سال آینده بر اساس اقتصاد مقاومتی طراحی شده است

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: نیمی از نمایندگان مجلس به عضویت کمسیون تلفیق بودجه درآمده اند که این مهم یک فرصت ارزشمند برای استان به شمار می رود.

مجید جلیل سرقلعه گفت: بودجه سال آینده بر اساس اقتصاد مقاومتی طراحی شده است.

وی گفت: چهارمحال و بختیاری مشکلات بسیاری دارد که مسئولان استان باید در راستای حل این مشکلات گام های اساسی بر دارند.