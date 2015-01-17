فرهنگ پیشگیری در سلامت در جامعه نهادینه نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اسد عصر شنبه در جلسه پزشک خانواده در سالن اجتماعات بخشداری بهنمیر با تاکید به توجه به بحث سلامت اظهار کرد: امروز بحث سلامت پیشانی خدمات شایسته نظام به مردم است.

وی با اشاره به بحث سلامت و نقش آن در امنیت روانی جامعه اذعان کرد: موضوع سلامت جامعه به چند دستگاه محدود نمی شود بلکه باید شرایط لازم برای تامین این مهم در کلیه دستگاه ها فراهم شود.

فرماندار بابلسر با اشاره به نهادینه کردن فرهنگ پیشگیری در جامعه خاطرنشان کرد: اگر شعار پیشگیری بهتر از درمان است با فرهنگ سازی مناسب عملیاتی می شد مشکلات در بحث حوزه سلامت کمتر است.

وی گفت: این ضعف و کاستی در عرصه سلامت به مجموعه درمان برنمی گردد اما ظهور و بروز آن در محیطهای درمانی خود را بیشتر نشان می دهد.

اسد با بیان اینکه در بحث پیشگیری و فرهنگ سازی از ظرفیت همه بخش باید استفاده کرد گفت:باید بحث آموزش را جدی گرفت و در حوزه های آموزشی بر روی آن اهتمام داشت تا این مشکل ریشه ای حل شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان اطلاع رسانی و هماهنگی در طرح پزشک خانواده را مهم و ضروری دانست و تاکید کرد: مردم ازمزايا و نحوه اجرای طرح پزشک خانواده و سیستم ارجاع به نحو مطلوب مطلع نیستند و باید دراین حوزه اطلاع رسانی بصورت مداوم و مستمر به همه اقشار جامعه صورت گیرد.