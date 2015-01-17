پروازهای شاهرود به تهران از دوم بهمن دایر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر اتقیایی در گفتگویی ضمن اظهار اینکه پروازهای شاهرود به تهران و بالعکس از دوم بهمن ماه سالجاری دایر خواهد شد، تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، هر هفته دو پرواز توسط شرکت هواپیمایی ماهان انجام می شود.

وی ساعت حرکت هواپیما از تهران به شاهرود را ساعت ۶:۳۰ و از شاهرود به تهران را نیز ساعت هشت روزهای یکشنبه و پنجشنبه ذکر کرد.

مدیر فرودگاه شاهرود با بیان اینکه مسئولان شرکت هواپیمایی تفتان نیز در سفر به شاهرود و دیدار با مسئولان شهرستان از آمادگی زیر ساخت های فرودگاه برای برقراری پرواز بازدید کردند، اضافه کرد: مسئولان این شرکت آمادگی خود را برای برقراری پرواز در طول هفته اعلام کردند، اما هنوز برنامه ها را به صورت رسمی گزارش نکرده اند.

اتقیایی، با یادآوری اینکه پروازهای فرودگاه شاهرود به تهران از اواخر مرداد امسال پس از وقوع سانحه هوایی در مسیر تهران به طبس متوقف شد، گفت: این فرودگاه با توجه به قابلیت های موجود قادر به پذیرای هواپیما با پهنه متوسط نیز است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: قبل از توقف پروازهای تهران به شاهرود و بالعکس روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته دو پرواز برقرار بود.