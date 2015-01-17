  1. استانها
  2. سمنان
۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۷:۳۸

اتقیایی خبر داد:

پروازهای شاهرود به تهران از دوم بهمن دایر می شود

پروازهای شاهرود به تهران از دوم بهمن دایر می شود

شاهرود - مدیر فرودگاه شاهرود از آغاز پروازهای تهران - شاهرود و بالعکس خبر داد و گفت: این فرودگاه از دوم بهمن ماه به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر پذیرای مسافران خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر اتقیایی در گفتگویی ضمن اظهار اینکه پروازهای شاهرود به تهران و بالعکس از دوم بهمن ماه سالجاری دایر خواهد شد، تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، هر هفته دو پرواز توسط شرکت هواپیمایی ماهان انجام می شود.

وی ساعت حرکت هواپیما از تهران به شاهرود را ساعت ۶:۳۰ و از شاهرود به تهران را نیز ساعت هشت روزهای یکشنبه و پنجشنبه ذکر کرد.

مدیر فرودگاه شاهرود با بیان اینکه مسئولان شرکت هواپیمایی تفتان نیز در سفر به شاهرود و دیدار با مسئولان شهرستان از آمادگی زیر ساخت های فرودگاه برای برقراری پرواز بازدید کردند، اضافه کرد: مسئولان این شرکت آمادگی خود را برای برقراری پرواز در طول هفته اعلام کردند، اما هنوز برنامه ها را به صورت رسمی گزارش نکرده اند.

اتقیایی، با یادآوری اینکه پروازهای فرودگاه شاهرود به تهران از اواخر مرداد امسال پس از وقوع سانحه هوایی در مسیر تهران به طبس متوقف شد، گفت: این فرودگاه با توجه به قابلیت های موجود قادر به پذیرای هواپیما با پهنه متوسط نیز است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: قبل از توقف پروازهای تهران به شاهرود و بالعکس روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته دو پرواز برقرار بود.

کد مطلب 2466830

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ب مجیدی ۱۹:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۸
      0 0
      پاسخ
      شاهرود به پرواز احتیاج دارد تاپیشرفت کند .لطفا برای یکبار هم که شده امتحان کنید تا ماهان ادامه دهد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها