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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۷:۳۸

محمدی تاکید کرد:

زمینه مشارکت هرچه بیشتر مردم در برگزاری برنامه های دهه فجر مهیا شود

زمینه مشارکت هرچه بیشتر مردم در برگزاری برنامه های دهه فجر مهیا شود

یاسوج – معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر زمینه سازی برای مشارکت هرچه بیشتر مردم در برگزاری برنامه های دهه مبارک فجر تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی بعدازظهر شنبه در نشست ستاد هماهنگی دهه مبارک فجر استان افزود: رویکرد اصلی در برگزاری برنامه های این دهه، مردمی بودن این برنامه هاست.

وی بیان کرد: این انقلاب متعلق به مردم است و با حمایت و پشتیبانی مردم نیز استمرار خواهد یافت.

محمدی تاکید کرد: مردم دوستدار انقلاب اسلامی و آرمانهای آن هستند و برای صیانت از آن از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهند کرد.

وی همچنین بر ایجاد وحدت رویه و مدیریت یکپارچه در برگزاری برنامه های گرامیداشت این دهه تاکید کرد و گفت: لازم است انقلاب اسلامی و فرایند ایجاد آن برای نسل جدید تبیین شود.

 محمدی همچنین بر تبیین دست آوردهای انقلاب اسلامی برای نسل جوان تاکید کرد و اظهار داشت: برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در این راستا موثر است.

وی بیان داشت: باید از ظرفیتهای ایام الله دهه فجر در برابر همه تهدید ها و توطئه های دشمنان استفاده کرد.

معاون استاندار استان همچنین اهانت نشریه فرانسوی به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام (ص) را محکوم کرد و گفت: وحدت و انسجام مسلمانان جهان این نقشه شوم استکبار و صهیونیسم را همچون گذشته خنثی می کند.

وی همچنین برگزاری جشن ورود نمادین امام (ره) همراه با رژه خودرویی و موتوری، غبارروبی گلزار شهدا، نواخته شدن زنگ انقلاب، برگزاری میزدگردهای تحلیلی و تبیینی با موضوع انقلاب، افتتاح پروژه های مختلف عمرانی، برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی، ورزشی و هنری، برگزاری کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها و ... را مهمترین برنامه ها در این دهه عنوان کرد.

کد مطلب 2466831

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