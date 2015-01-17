زمینه مشارکت هرچه بیشتر مردم در برگزاری برنامه های دهه فجر مهیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی بعدازظهر شنبه در نشست ستاد هماهنگی دهه مبارک فجر استان افزود: رویکرد اصلی در برگزاری برنامه های این دهه، مردمی بودن این برنامه هاست.

وی بیان کرد: این انقلاب متعلق به مردم است و با حمایت و پشتیبانی مردم نیز استمرار خواهد یافت.

محمدی تاکید کرد: مردم دوستدار انقلاب اسلامی و آرمانهای آن هستند و برای صیانت از آن از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهند کرد.

وی همچنین بر ایجاد وحدت رویه و مدیریت یکپارچه در برگزاری برنامه های گرامیداشت این دهه تاکید کرد و گفت: لازم است انقلاب اسلامی و فرایند ایجاد آن برای نسل جدید تبیین شود.

محمدی همچنین بر تبیین دست آوردهای انقلاب اسلامی برای نسل جوان تاکید کرد و اظهار داشت: برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در این راستا موثر است.

وی بیان داشت: باید از ظرفیتهای ایام الله دهه فجر در برابر همه تهدید ها و توطئه های دشمنان استفاده کرد.

معاون استاندار استان همچنین اهانت نشریه فرانسوی به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام (ص) را محکوم کرد و گفت: وحدت و انسجام مسلمانان جهان این نقشه شوم استکبار و صهیونیسم را همچون گذشته خنثی می کند.

وی همچنین برگزاری جشن ورود نمادین امام (ره) همراه با رژه خودرویی و موتوری، غبارروبی گلزار شهدا، نواخته شدن زنگ انقلاب، برگزاری میزدگردهای تحلیلی و تبیینی با موضوع انقلاب، افتتاح پروژه های مختلف عمرانی، برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی، ورزشی و هنری، برگزاری کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها و ... را مهمترین برنامه ها در این دهه عنوان کرد.