احتمال سیلاب در 8 استان جنوبی و شرقی/کاهش محسوس دما در شمال شرق کشور

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی امروز با ورود سامانه بارشی به جنوب کشو ر در استان های واقع در جنوب بارندگی آغاز شده و به تدریج گستره بارش ها به شرق و سپس شمال شرق و مرکز کشیده می شود.

به گفته وی، روز یکشنبه بارش در مناطق ذکر شده تشدید شده سپس روز دوشنبه این سامانه به مناطق جنوب شرق گسترده می شود و به تدریج اواخر وقت روز سه شنبه از مرزهای شرقی کشور خارج می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اظهار داشت: شدت بارش ها فردا در استان های کهگیلویه و بویر احمد، فارس، بوشهر و ارتفاعات جنوبی و مرکزی زاگرس و روز دوشنبه در بخش هایی از استان های کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان خواهد بود و بارش در مناطق سردسیر به صورت برف است.

وظیفه تصریح کرد: به علت بارش شدید باران، رگبار و رعدوبرق و وزش باد در مناطق جنوب و جنوب شرق یکشنبه در استانهای فارس، بوشهر و کهگیلویه وبویراحمد و دوشنبه دراستان های هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان.آب گرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه ها پیش بینی می شود

وی افزود: بنابراین توصیه می شود اقدامات لازم برای پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از وقوع سیل در مناطق فوق انجام گیرد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی یادآور شد: همچنین طی روزهای دوشنبه و سه شنبه به سبب بارش برف در ارتفاعات و جاده های کوهستانی استانهای کهگیلویه وبویراحمد، کرمان و خراسان جنوبی احتمال لغزندگی جاده ها پیش بینی می شود، بنابراین برای تردد در جاده های کوهستانی بهمراه داشتن تجهیزات زمستانی توصیه می شود.

وظیفه تأکید کرد: روز های یکشنبه تا سه شنبه خلیج فارس مواج است همچنین امشب با تقویت جریان های شمالی ضمن کاهش دما در سواحل دریای خزر بارش در این مناطق به ویژه غرب سواحل تشدید می شود.

به گفته وی، روز یکشنبه نیز بارش در سواحل خزر ادامه داشته و به تدریج روز دوشنبه بارش در سواحل قطع می شود و فردا در شمال شرق کشور کاهش محسوس دما پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اظها رداشت : فردا آسمان تهران نیمه ابری در پاره ای نقاط همراه با بارش پراکنده و وزش باد و به تدریج کاهش ابر است . بیشینه دما ی پایتخت با یک درجه کاهش نسبت به امروز برابر 10 درجه سانتیگراد و کمینه دما با دو درجه کاهش نسبت به امروز به 3 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.