انتقاد سوئد از سیاست های نژادپرستانه رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «مارگوت والشتروم» وزیر خارجه سوئد از سیاست های صهیونیست ها علیه مردم فلسطین انتقاد کرد. وی در گفتگو با یک روزنامه سوئدی اقداماتی که تل آویو در مقابل فلسطینی ها انجام می دهد را محکوم کرد.

به گفته وی سیاست هایی مانند اسکان شهرک نشینان در مناطق فلسطینی و ویران کردن خانه های ساکنان اصلی اراضی اشغالی بیش از حد تهاجمی است. سوئد در سی ام اکتبر 2014 اعلام کرد کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت خواهد شناخت که این اقدام با واکنش تند تل آویو مواجه شد.

روز گذشته نیز رادیو سوئد از لغو سفر والشتروم به سرزمین‌های اشغالی خبر داد. هر چند وزارت خارجه سوئد، دلیل لغو این سفر را تداخل برنامه های وزیر اعلام کرده، اما یک منبع در وزارت خارجه رژیم صهیونیستی علت اصلی را سردی روابط دو طرف دانسته است.