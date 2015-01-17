امور تربیتی در مقاطع پیش دبستان و دبستان کم رنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد مهدی حسینی همدانی در نشست شورای آموزش و پرورش استان البرز که امروز شنبه با حضور وزیران آموزش و پرورش و کشور در محل استانداری البرز برگزار شد، اظهار داشت: البرز استان مهاجرپذیری است و این ویژگی مشکلاتی فراوانی را برای استان به وجود آورده اما با برنامه ریزی هایی اجرا شده مشکلات ساختاری تا حدود زیادی از میان برداشته شده است.

وی گفت: این استان برای رشد و بالندگی نیازمند توجه بیشتر مسئولان دولتی و وزارتخانه ها است تا بتواند مسیر توسعه را با سرعت بیشتری بپیماید.

حسینی همدانی در ادامه سخنانش خدمت به علم و معلمان را خدمت به تمام کشور دانست و تاکید کرد: تریبت افراد مدیر و مدبر و دارای صلاحیت باید در دستور کار قرار گیرد. زیرا آموزش و پروش مقدمه تربیت نیروی انسانی کارآزموده و توسعه جامعه است و هر چه سرمایه گذاری در این بخش بیشتر شود، رشد کشور با سرعت بیشتری ادامه می‌یابد.

امام جمعه کرج به وضعیت معیشتی معلمان اشاره کرد و افزود: با این وضعیت نه تنها انگیزه ای برای معلمان باقی نمی ماند بلکه مشکلات نیز حل نمی شود.



وی اظهار داشت: باید همزمان با بررسی نیازهای آموزش و پرورش، به وضعیت معیشتی فرهنگیان نیز توجه کرد زیرا مدیر یا معلم مدرسه ای که شب تا صبح مسافرکشی می کند چگونه می تواند مدیریت یا تدریس کند.

حسینی همدانی گفت: وزیر آموزش و پرورش باید از دولت و مجلس حقوق این وزارتخانه را مطالبه کند.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه محرومیت البرز در این بخش با هیچ یک از استانها قابل مقایسه نیست، گفت: دولت تدبیر و امید که با شعار اعتدال به عرصه آمده باید اعتدال را متناسب با ظرفیت های موجود در هر منطقه مدنظر داشته باشد.

زیرپله ها هم به کلاس درس تبدیل شده اند

حسینی همدانی با اشاره به ساخت ۱۱۳ هزار واحد مسکونی مهر در استان البرز هشدار داد، با توجه به این وضعیت پیش بینی می شود که در سال تحصیلی آینده مدارس سه شیفته را شاهد باشیم بطوریکه اکنون نیز با کمبود شدید فضای آموزشی مواجه هستیم و زیر پله ها را نیز به کلاس درس تبدیل کرده اند.

وی مقاطع تحصیلی پیش دبستانی و دبستان را مهم و حساس خواند و تصریح کرد: به رغم اهمیت این مقاطع اما توجه مسئولان به نظارت بر امور تربیتی کم رنگ است و باید اهتمام ویژه ای در امور تربیتی و پرورشی داشت زیرا رشد علمی بدون رشد معنوی جامعه را به زوال و نابودی سوق می دهد.



امام جمعه کرج با بیان اینکه استکبار جهانی سعی دارد طاغوت را قانونی جلوه دهد و بین نسل های سوم و چهارم با انقلاب اسلامی و نظام فاصله ایجاد کند، تصریح کرد: همه اینها به این علت است که انقلاب را ناکارآمد و غیرمفید نشان دهند.

آیت الله حسینی همدانی بر توجه آموزش و پرورش بر رشد فکری و معنوی جوانان تاکید کرد و گفت: جامعه زمانی به رشد و بالندگی می رسد که انسانهایی متعهد و پایبند به اصول اخلاقی پرورش داده باشد و انتظار است آموزش و پرورش این مهم را در اولویت برنامه هایش قرار دهد.