تظاهرات روزجهاني قدس در آلمان

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري آلمان ، شمار شركت كنندگان در اين تظاهرات در ساعات اوليه آن 300 نفر تخمين زده شده بود كه بر اساس آخرين گزارشهاي اعلام شده بر تعداد آنها افزوده شد .

شركت كنندگان در حالي كه شعارهايي مبني بر آزادي قدس سر مي دادند اقدامات رژيم صهيونيستي در اين منطقه را به شدت محكوم كردند .

خبرگزاري آلمان در ادامه اين خبر كوتاه بدون آن كه به جزئيات راهپيمايي امروز كه گويا راهپيمايي روز قدس بوده است اشاره كند فقط به سخنان ضد صهيونيستي رئيس جمهور كشورمان و واكنش هايي كه به همراه داشته پرداخته است.