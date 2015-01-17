سرانه ورزشی مازندران ۱.۲ متر مربع است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب حسین زادگان عصر شنبه در حاشیه بازدید از طرح های ورزشی کلاردشت در زمینه تجلیل از ورزشکاران استان که در سطح ملی و بین المللی مدال کسب کرده اند، بیان داشت: وزارت ورزش و جوانان لایحه ای را برای حمایت از ورزشکاران و رفع مشکل استخدام آنان ارائه کرده است.

وی گفت: همچنین مدیران استانی نیز در تلاشند از این ورزشکاران افتخار آفرین که پرچم ایران اسلامی را در سطح بین الملل به اهتزاز درآوده اند حمایت و مشکلاتشان را رسیدگی کنند.

وی درباره ورزشگاه نیمه کاره پیشمبور کلاردشت نیز گفت: نسل آتی این پروژه جزو طرح های کددار برای اخذ تخصیص بودجه معرفی می شود.