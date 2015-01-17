هشتمین کالابرگ نفت سفید گیلان در سال ۹۳ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت منطقه گیلان «فردین چراجی» مدیر این شرکت اعلام کرد: طی اطلاعیه صادره از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان کالابرگ های شماره ۱۳۷، ۲۳۷، ۳۳۷ و ۵۳۷ برای دریافت سهمیه نفت سفید اعلام شد.

وی گفت: كالابرگ هاي اعلام شده به میزان ۲۵۰ لیتر برای مناطق عادی و ۴۲۰ لیتر برای مناطق صعب العبور از تاریخ یکم بهمن تا ۳۰ بهمن قابل دریافت است.

چراجی افزود: کالابرگ های قبلی به شماره ۱۳۵، ۲۳۵، ۳۳۵ و۵۳۵ نیز تا تاریخ ۳۰ دی ماه قابل وصول است.

مدیر شرکت نفت منطقه گیلان تصریح کرد:علیرغم ارسال نفت سفید برای ذخیره سازی زمستانی در شش ماهه ابتدای سال، در شش ماهه دوم سال نیز بصورت ماهانه یک کالابرگ از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان اعلام شده است.

چراجی گفت: میزان نفت توزیع شده از ابتدای سال تاکنون مجموعاً ۱۵۸ میلیون و ۲۸۱ هزار لیتر بوده که از این میزان ۱۳ میلیون و ۶۶۳ هزار لیتر به مناطق صعب العبور ارسال شده است.

گفتنی است این میزان نفت سفید طی ۲۹ فقره کالابرگ و در هشت نوبت از ابتدای سال تاکنون تخصیص یافته است.