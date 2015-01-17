پایش واحدهای آلاینده باهمکاری بخشداری وشهرداری/آغاز تفکیک زباله ازمبدأ

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب زارع با اعلام این خبر گفت: همزمان با فرا رسیدن هفته هوای پاک با درخواست اداره حفاظت محیط زیست کارگروه پسماند شهرستان در چهارمین فصل سال صبح امروز با حضور کلیه اعضا در فرمانداری شهرستان رباط کریم برگزار شد.

وی در این جلسه با اشاره فرا رسیدن روز گرامیداشت هوای پاک و تلاش همگان بر حفظ و حراست محیط زیست افزود: سبک و سیاق زندگی باید به سمتی پیش رود که فضایی عاری از آلودگیها برای آیندگان باقی بماند .

زارع اظهار داشت: در این جلسه طبق هماهنگی با شهرداریهای رباط کریم و بخشداری مقرر شد اکیپی از نمایندگان آنها در گشت و پایش زیست محیطی و بر خورد با واحدهای آلاینده و ضایعات سوزیها در حوزه های تحت فعالیت حضور یابند.

وی به اقدامات سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای رباط کریم و بهارستان از حدود یک سال گذشته در خصوص تملک اراضی دفع پسماندها اشاره کرد و تصریح کرد: در تملک اراضی دفع پسماندها، اراضی موسوم به رود شور چون در ید منابع طبیعی شهرستان زرندیه استان اراک است می بایست در انتقال این اراضی تسریع و تا زمان راه اندازی پروژه پردازش زباله ها تا سال 94 این کار نهایی شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم خاطر نشان کرد: همچنین از اول اسفند ماه پروژه تفکیک زباله از مبداء در شهرهای رباط کریم و بهارستان اجرایی خواهد شد .

زارع یادآور شد: موضوع آتش سوزی ضایعات در شهرکهای صنعتی رباط کریم و فرودگاه امام خمینی نیز در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر نظارت بیشتر مدیران شهرکها در این زمینه تاکید شد.