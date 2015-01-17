اولویت نخست برنامه های حوزه جوانان لرستان رفع بیکاری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی امین بعد از ظهر شنبه در کارگروه ساماندهی امور جوانان لرستان در محل استانداری اظهار داشت: در خصوص مباحث مربوط به جوانان می بایست از تجربیات مربوط به سال های گذشته و دهه های گذشته استفاده کنیم.

وی عنوان کرد: سازمان ملی جوانان در دولت های گذشته کار علمی و میدانی خوبی در حوزه جوانان انجام داده بود و نیازسنجی خوب و پاسخگویی در این زمینه صورت گرفته بود که بصورت کتاب درآمد و در اختیار همه دستگاه های ذیربط قرار گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان افزود: مطابق این کار علمی تحصیل، ازدواج و اشتغال به عنوان نیازهای اولیه جوانان هستند و مباحث جنبی همچون ورزش، تهذیب، اوقات فراغت و ... می توانند بعنوان مکمل در کنار این نیازهای اولیه دیده شوند.

حجت الاسلام مهدوی امین بیان داشت: اشکال کار ما در این است که در هر دولتی کارها را دوباره از صفر شروع می کنیم و علاوه بر اینکه از تجربیات جهانی استفاده نمی کنیم از تجربیات خودی هم استفاده نمی کنیم.

وی یادآور شد: در استانی که در آن ۵۱ درصد جمعیت بیکار وجود دارد مشخص است که اولویت همه کارها بایستی رفع بیکاری باشد و در تدوین همه طرح ها بویژه در حوزه جوانان بایستی این موضوع بخوبی دیده شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان اضافه کرد: اگر مواردی که در طرح های مربوط به حوزه جوانان آورده شده اند اجرایی شوند و متولیان امر آنها را بصورت مصداقی و عملی بکار گیرند مشکل جوانان ما حل خواهد شد.