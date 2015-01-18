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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۹:۰۱

برگزاری دوازدهمين اجلاس مشترک مرزبانی ايران و گارد ساحلی قطر

برگزاری دوازدهمين اجلاس مشترک مرزبانی ايران و گارد ساحلی قطر

در راستای تحکيم پيوندهای حسن همجواری و اعتقاد به اهميت و همکاری نيروهای مرزی بين دو کشور، دوازدهمين اجلاس فرماندهان مرزبانی ايران و قطر در دوحه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتيپ پاسدار قاسم رضايی با هيأت همراه برای شرکت در دوازدهمين اجلاس مشترک مرزبانی و گارد ساحلی وارد کشور قطر شد و مورد استقبال سرتيپ ستاد دريايی علی احمد سيف البديد المناعی فرمانده گارد ساحلی قطر قرار گرفت.

بر اساس اين گزارش، فرمانده مرزبانی ناجا و هيأت همراه در اين سفر با وزير دفاع، جانشين رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح، رئيس پليس، فرمانده گارد ساحلي و رئيس پليس راهنمايی و رانندگی کشور قطر ديدار و بر گسترش تعاملات مرزی، افزايش همکاری‌های امنيتی و همچنين ضرورت تداوم و تقويت مناسبات بين گادر ساحلی دو کشور تأکيد کردند.

در پايان اين نشست مشترک پس از بحث و گفتگو، صورتجلسه دوازدهمين اجلاس مشترک به امضاء طرفين رسيد که در آن، بر گسترش تعاملات مرزی و افزايش همکاری‌های امنيتی و نيز ضرورت تداوم و تقويت مناسبات بين گارد ساحلی دو کشور تأکيد کردند.

در ادامه مفاد صورتجلسه همکاری اشاره شده است، طرفين نسبت به برگزاری ملاقات‌های دريايی به صورت ساليانه و نيز بر تبادل سريع اطلاعات پيرامون برقراری امنيت و جلوگيری از هرگونه جرائم دريايی از قبيل مبارزه با آلودگی نفتی و حفاظت از محيط زيست، صيادی غيرمجاز، استمرار هماهنگی و همکاری در زمينه جستجو و نجات، امداد رسانی دريايی و مقابله با حوادث طبيعی تاکيد کردند.

گسترش روابط نيروهای گارد ساحلی در مسابقات ورزشی و فرهنگی و برگزاری دور بعدی اجلاس مشترک در تهران از ديگر مفاد توافق‌نامه مشترک بين دو کشور است .

در حاشيه اين سفر سردار رضايي فرمانده مرزباني جمهوري اسلامي ايران به همراه فرمانده گارد ساحلی قطر با جمعی از ملوانان و لنج‌داران ايرانی در بندر دوحه قطر ديدار کرد که در يک فضای صميمی، آنان مشکلات و نظرات خود را در خصوص ترددهای مرزی و صدور مجوزهای مربوطه بيان کردند و فرمانده گارد ساحلی قطر قول مساعد داد که برای حل مشکلات فوق اقدام و نتيجه را به فرماندهی مرزبانی جمهوری اسلامی ايران اعلام کند.

کد مطلب 2466854

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