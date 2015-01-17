به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی نماگرهای اقتصادي شماره 77 (3 ماهه دوم سال 93) منتشر شد.

در این گزارش ضمن ارائه آمار و شاخص‌ های کلان اقتصاد کشور، به موارد مهمی همچون رشد اقتصادی، میزان رشد نقدینگی، نرخ تورم و ... اشاره شده است.

همچنین آمارهایی از وضعیت جمعیتی کشور، تولید ناخالص داخلی در بخش واقعی، تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، وضعیت مالی دولت، بورس، نرخ رشد متغیرهای بخش پولی و گزارشی از عملکرد اقتصادی دولت در بخش خارجی ارائه شده است.

طبق اعلام بانک مرکزی، کل بدهی های خارجی کشور (پایان دوره) بر اساس شاخص های عمده اقتصادی 3 ماهه دوم امسال 6111 میلیون دلار است. همچنین رشد اقتصادی کشور با نفت 3.7 و بدون نفت نیز 3 درصد اعلام شد.

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تصویر گزارش شاخص های عمده اقتصادی 3 ماهه دوم 93