  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۸:۱۶

برای تأیید در شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

«فرهادی» رئیس دانشگاه تهران را معرفی کرد

«فرهادی» رئیس دانشگاه تهران را معرفی کرد

وزیر علوم نامه معرفی «نیلی» را برای ریاست دانشگاه تهران به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی طی نامه ای، محمود نیلی احمدآبادی را برای سرپرستی دانشگاه تهران به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کرد.

نیلی در حال حاضر سرپرستی دانشگاه را به عهده دارد و بیش از 6 ماه است که از مدت سرپرستی وی می گذرد. 

سرپرستی وی در جلسه آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی که این هفته به ریاست رئیس جمهور برگزار می شود، مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت رأی از سوی اعضای این شورا تأیید و وی رئیس دانشگاه تهران خواهد شد. 

دانشگاه تهران از زمان وزارت فرجی دانا بر وزارت علوم تا کنون با سرپرست اداره می شود. 

کد مطلب 2466856
ندا نظری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها