«فرهادی» رئیس دانشگاه تهران را معرفی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی طی نامه ای، محمود نیلی احمدآبادی را برای سرپرستی دانشگاه تهران به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کرد.

نیلی در حال حاضر سرپرستی دانشگاه را به عهده دارد و بیش از 6 ماه است که از مدت سرپرستی وی می گذرد.

سرپرستی وی در جلسه آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی که این هفته به ریاست رئیس جمهور برگزار می شود، مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت رأی از سوی اعضای این شورا تأیید و وی رئیس دانشگاه تهران خواهد شد.

دانشگاه تهران از زمان وزارت فرجی دانا بر وزارت علوم تا کنون با سرپرست اداره می شود.