افزايش 15 درصدي سهم وزارت راه در احداث كنارگذر غربي اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، هيأت وزيران در جلسه 17 دی 93 به پيشنهاد شماره 02/100/33950 مورخ 31 شهریور 93 وزارت راه وشهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور(مصوب 1366) تصويب كرد كه متن زير جايگزين بند 2 تصويب نامه شماره 36433/ت 29121 ه مورخ 13 آبان 82 شود.

بنابر اين گزارش در بند 2 مصوب شده، آمده است: وزارت 65 درصد منابع مالي براي احداث آزادراه و تاسيسات جانبي خاص شامل ايستگاه‌هاي اخذ عوارض، پليس راه و راهدارخانه را از محل طرح مشاركت در احداث آزادراه كنارگذر غربي اصفهان و ساير منابع مربوط، به موقع تأمين و طبق مفاد قرارداد منعقده به حساب مشاركت مشترك طرح واريز مي كند.

طرف مشاركت نيز 35 درصد باقي‌مانده منابع مالي لازم براي احداث آزادراه و تأسيسات جانبي خاص را تعهد و تامين و به حساي مشترك طرح واريز مي كند.

بنابر اين گزارش معاون اول رئيس جمهور وقت (محمد رضا عارف) مصوبه هیأت وزیران مبني بر اجازه انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای آزاد راه چهارخطه کنارگذر غربی اصفهان و نگهداری و بهره برداری از آن با شرکت احداث ، نگهداری و بهره برداری از آزاد راه کنارگذر غربی اصفهان به وزارت راه و ترابری در 13 آبان 82 ابلاغ كرد.

بر اساس اين ابلاغ مقرر شده بود كه وزارت راه وشهرسازي هزينه 50 درصد احداث اين آزادراه را بپردازد. همچنين دوران مشارکت آزادراه 14 سال مشتمل بر 40 ماه دوران احداث خواهد بود ومسؤلیت نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه در دوران بهره‌برداری برعهده و مسؤلیت طرف‌مشارکت است.

نرخ سود سرمایه‌گذاری طرف مشارکت معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بلندمدت نزد سیستم بانکی به علاوه 4 درصد قابل محاسبه خواهد بود.