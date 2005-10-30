كارسختي در نيم فصل دوم در پيش خواهيم داشت // بدنبال اشاعه فرهنگ ورزش هستيم

صادق ورمرزيار سرمربي تيم فوتسال علم و ادب خراسان درگفتگو با خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: تيمهاي حاضر درگروه، در نيم فصل دوم خود را در مقابل قهرمان نيم فصل اول مي بينند وبا انگيزه با لا مقابل تيم علم و ادب به ميدان خواهند آمد، لذا كارما نيز درمقابل آنها مشكل خواهد بود.

وي در ادامه افزود: هدف تيم موفقيت درنيم فصل دوم است تا بعنوان تنها نماينده استان خراسان درمسابقات ليگ دسته اول بتوانيم موفق عمل كنيم كه اين بستگي به همت همه مجموعه تيم دارد.

ورمرزيار از تغييرات تاكتيكي درنيم فصل دوم خبرداد و تاكيد كرد: با افزودن بازيكن جديد به تيم و ايجاد تغييرات تيمي و تاكتيكي، تيمي به مراتب هماهنگ تر از نيم فصل اول را روانه مسابقات خواهيم كرد تا با نتايج خوب جواز صعود را بدست آوريم.

در ادامه اين نشست خبري اميرعدالتخواه مربي اين تيم كه سرمربيگري تيم ملي قرقيزستان را دركارنامه اش دارد، گفت: حضور بازيكنان مستعد وبا آتيه در استان خراسان نيازمند برنامه ريزي اصولي است تا بدان سر وساماني بخشيده شود، ضمن اينكه علم و ادب نيز ازاين قاعده مستثني نيست.

وي افزود: با توجه به اينكه خراسان سالها از رقابتهاي سطح اول فوتسال كشور دور بوده و نماينده اي دراين رقابتها نداشته است. براي جذب نخبه در اين استان دچارمشكل بوديم كه همين موضوع نيز ازعلل عدم دعوت بازيكنان خراسان به تيم ملي بوده است.

اما علي يارحسيني سرپرست تيم نيز دراين نشست درخصوص اهداف تشكيل تيم علم و ادب، اشاعه فرهنگ و ورزش را بعنوان شاخص اصلي نام برد و افزود: همواره اين موضوع درتيم ما به عنوان يك اصل مطرح بوده است، بنحوي كه به فوتسال به عنوان ابزار فرهنگي مي نگريم. ضمن اينكه سعي مي كنيم بازيكنانمان را از لحاظ علم روز فوتسال نيزغني سازيم.

وي ازعدم تبليغات مناسب در ورزش خراسان انتقاد كرد و افزود: عدم تبليغات مناسب باعث شده است كه اسپانسرها جذب اين ورزش نشوند و تربيت بدني نيز تبليغات مناسبي را دراين خصوص و بالاخص در ورزش فوتسال انجام نداده است.

حسيني در خاتمه افزود: ازهيات فوتسال خراسان بعنوان متولي ورزش استان انتظار مساعدت بيشتري در امرحمايت از نماينده استان داشتيم كه هنوز با توجه به نيازهاي ما اين امر محقق نشده است.