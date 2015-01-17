به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استرالیا، نبرد برای صدرنشینی؛ این انگیزه و هدف بازیکنان تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات در تنها دیدار حساس و با اهمیت گروه C مرحله گروهی مسابقات جام ملت‌های آسیا است زیرا دیدار بحرین و قطر تشریفاتی است و برنده آن تنها به رده سوم گروه می‌رسد.

امارات به لطف تفاضل گل بهتر صدرنشین فعلی گروه C است و در صورت تساوی هم به عنوان تیم نخست راهی مرحله یک‌چهارم نهایی می‌‎شود اما ایران برای رسیدن به رتبه اول، تنها باید مقابل سومین حریف عربی خود در این جام به پیروزی دست یابد.

همین موضوع نشان می‌دهد امارات به فکر نباختن است تا جایگاهش را از دست ندهد و ایران تنها با هدف کسب 3 امتیاز به میدان می‌رود تا از رویارویی با ژاپن فرار کند. ضمن اینکه در آخرین رویارویی دو تیم که اتفاقا در جام ملت‌های گذشته و دیدار پایانی مرحله گروهی بود، ایران با 3 گل امارات را در هم کوبید و حالا این تیم عربی به فکر گرفتن انتقام آن شکست و صعود به عنوان تیم سرگروه است.

مسیری که نباید سخت شود

با توجه به شکست استرالیا از کره‌جنوبی، تیم دوم گروه C راه سختی را پیش رو دارد. این تیم احتمالا باید در نخستین بازی که همان دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی است، به مصاف ژاپن برود. سپس در بازی سخت مرحله نیمه نهایی و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، برابر استرالیا صف آرایی خواهد کرد.

این یعنی مسیری دشوار برای رسیدن به فینال اما تیم صدرنشین این گروه راهی ساده‌تر برای فینالیست شدن دارد. این تیم ابتدا مقابل تیم دوم گروه D که به احتمال زیاد عراق باشد، قرار می‌گیرد و سپس در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف کره‌جنوبی خواهد رفت.

به همین دلیل و برای شیرین‌تر کردن صعود به جمع 8 تیم برتر جام، شاگردان کی‌روش به فکر سومین پیروزی خود مقابل سومین تیم عربی در جام ملت‌های آسیا هستند تا با این بردف موفقیت‌های خود را در این جام ادامه دهند.

امارات سومین قربانی مردان باانگیزه کی‌روش

تیم ملی ایران جام شانزدهم را با دو پیروزی شیرین آغاز کرد، برتری مقابل بحرین و قطر یک اتفاق جالب برای مردان کی‌روش و هواداران ایرانی حاضر در استرالیایی و ایران بود. این پیروزی‌ها همدلی در تیم ملی و اتحاد هواداران را بیشتر کرد تا آنجا که حالا همه منتظر سومین پیروزی تیم ملی هستند.

اما مهمترین نکته در این پیروزی‌ها درخشش سردار آزمون، مرتضی پورعلی گنجی، وریا غفوری و دیگر جوانانی است که در این روزهای حساس و سخت به کمک تیم ملی آمده و با ارائه بازی‌های قابل قبول، باعث موفقیت‌های اخیر ایران شده‌اند.

حال کی‌روش با تکیه بر تجربه نفرات مطرح خود و تکیه بر نیروی جوانی و انگیزه بالای نفرات آینده‌دار تیمش، به فکر رسیدن به پیروزی‌های بهتر و موفقیت‌های بزرگ‌تر در جام ششم است که در این مسیر باید امارات را هم به عنوان سومین تیم عربی قهرمانی جاه طلبی‌های خود کند.

برتری مطلق ایران در نبردهای رودرو

تیم‌های ملی ایران و امارات از سال 1980 که نخستین تقابل‌شان بود تا به امروز 15 مرتبه برابر هم به میدان رفتند که تیم ایران 11 بار به پیروزی رسیده، 3 مرتبه نبرد دو تیم با تساوی به پایان رسیده و یک بار ایران مقابل امارات شکست خورده است. نتایج دیدارهای گذشته تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات به شرح زیر است:

بازی شماره یک - 5 اوت 1980

* ایران 2 - امارات صفر، دیدار دوستانه - العین

گل‌ها: ایرج دانایی فرد و حسین فرکی

بازی شماره 2 - 7 اوت 1980

* ایران 3 - امارات صفر، دیدار دوستانه - ابوظبی

گل‌ها: حسین فرکی، نصرالله عبدالهی و بازرگانی

بازی شماره 3 - یک دسامبر 1984

* ایران 3 - امارات صفر، جام ملت‌های آسیا - سنگاپور

گل‌ها: حمید علیدوستی، شاهرخ بیانی و ناصر محمد خانی

بازی شماره 4 - 8 دسامبر 1988

* ایران یک - امارات صفر، جام ملت‌های آسیا - قطر

گل: فرشاد پیوس

بازی شماره 5 - یک نوامبر 1992

* ایران صفر- امارات صفر، جام ملت‌های آسیا - هیروشیما

بازی شماره 6 - 2 سپتامبر1997

* ایران یک - امارات 3، دیدار دوستانه - ابوظبی

گل: حمید استیلی

بازی شماره 7 - 25 اکتبر 2001

* ایران یک - امارات صفر، مقدماتی جام جهانی - تهران

گل: کریم باقری

بازی شماره 8 - 31 اکتبر 2001

* ایران 3 - امارات صفر، مقدماتی جام جهانی - ابوظبی

گل‌ها: علی دایی، کریم باقری و مهرداد میناوند

بازی شماره 9 - 8 اوت 2006

* ایران یک - امارات صفر، دوستانه - تهران

گل: رضا عنایتی

بازی شماره 10 - 12 ژانویه 2007

* ایران 2 - امارات صفر، دوستانه - ابوظبی

گل: ابراهیم صادقی و رسول خطیبی

بازی شماره 11 - 2 ژوئن 2008

* ایران صفر - امارات صفر، مقدماتی جام جهانی - آزادی

بازی شماره 12 - 7 ژوئن 2008

* ایران یک - امارات صفر، مقدماتی جام جهانی - العین

گل: فریدون زندی

بازی شماره 13 - 19 نوامبر 2008

* ایران یک - امارات یک، مقدماتی جام جهانی - دوبی

گل: کریم باقری

بازی شماره 14- 10 ژوئن 2009

* ایران یک - امارات صفر - مقدماتی جام جهانی - تهران

گل: علی کریمی

بازی شماره 15- 19 ژانویه 2011

* ایران 3 - امارات صفر، مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا - قطر

گل‌ها: آرش افشین، محمد نوری و ولید عباس (گل به خودی)

بازی شماره 16 - 19 ژانویه 2015

* ایران ؟ - امارات ؟، مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا - استرالیا