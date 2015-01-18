قیمت گاز پس از سقوط قیمت نفت/ کاهش قیمت گاز منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سقوط آزاد قیمت نفت خام و کاهش حدود ۶۰ درصدی بهای طلای سیاه در بازار جهانی، قیمت انواع حامل‌های انرژی به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و محموله های ال.ان.جی را تحت تاثیر قرار داده است.

بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده توسط موسسات معتبر بین‌المللی در طول ۶ ماه گذشته بیشترین کاهش قیمت در بین فرآورده های نفتی دامن بنزین و گازوئیل را گرفته است و حتی قیمت‌های فعلی بنزین و گازوئیل عرضه شده در داخل کشور با بهای جهانی و منطقه ای آن برابری می‌کند.

به عبارت دیگر، تفاوت بهای بنزین ایران و بازار فوب خلیج ‌فارس به لیتری ۵۰ تا ۱۵۰ تومان رسید و براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها (افزایش قیمت تا ۹۰ درصد فوب خلیج‌فارس) عملا دست دولت تدبیر و امید برای گرانی دوباره قیمت بنزین بسته است.

از سوی دیگر، کاهش قیمت جهانی نفت، افت بهای گاز طبیعی در بازارهای منطقه ای آسیا، اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی را هم تحت تاثیر قرار داده و حتی این انتظار را در بین مشترکان گاز داخلی ایجاد کرده که دولت باید قیمت گاز طبیعی را در داخل کشور متاثر از کاهش قیمت نفت کم کند.

با این وجود، مسئولان شرکت ملی گاز ایران با رد هرگونه برنامه ریزی برای کاهش قیمت گاز طبیعی، تاکید می کنند: دولت هیچ گونه برنامه و یا سناریویی برای ارزان کردن بهای گاز طبیعی برای سال ۱۳۹۴ ندارد.

حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به اختصاص یارانه مصرف گاز به مشترکان خانگی، تجاری و حتی صنایع و نیروگاه ها، گفته است: در شرایط فعلی با وجود افت قیمت جهانی نفت و گاز، بهای گاز در داخل کشور حدود یک پنجم قیمت گاز صادراتی ایران به کشورهای همسایه است.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه بعید است که کاهش قیمت نفت بر قیمت گاز در داخل کشور اثرگذار باشد، اما این امر مستلزم سیاست‌های دولت است، اظهار داشته است: اگر قیمت گاز در بازار جهانی کاهش یافته است دلیل نمی شود که قیمت گاز در داخل هم ارزان شود زیرا هم اکنون گاز را با یارانه به مشترکان داخلی فروخته می شود.

کاهش احتمالی قیمت گاز در حالی توسط شرکت ملی گازایران رد شده است که وزارت نفت در قالب لایحه قانون بودجه سال ۱۳۹۴ پیشنهادها و سناریوهای خود برای افزایش ۲۰ درصدی قیمت فروش گاز در داخل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است.

حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران آبان ماه در گفتگو با مهر از آماده سازی پیشنهادهای افزایش قیمت گاز طبیعی در قالب لایحه قانون بودجه سال ۹۴ خبر داده و گفته بود: پیشنهاد شرکت گاز افزایش ۲۰ درصدی قیمت گاز طبیعی بوده اما اینکه این پیشنهاد تصویب شود و یا تغیراتی در آن اعمال شود، به نظر دولت بستگی دارد.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه تا چند روز آینده پیشنهاد وزارت نفت برای افزایش قیمت گاز به دولت می رود، اظهار کرده بود: درباره این پیشنهاد دولت نظر نهایی را اعلام می‌کند و هر آن چه در دولت مصوب و ابلاغ شود، توسط وزارت نفت و شرکت گاز ملاک قرار خواهد گرفت.

به گزارش مهر، از ابتدای سال جاری و با اجرای چراغ خاموش فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها هزینه عوارض فروش هر متر مکعب گاز طبیعی به مشترکان خانگی از ۱۰ تومان سال گذشته به ۱۳ تومان افزایش یافته تا عملا متوسط قیمت هر مترمکعب فروش گاز مشترکان از ۷۰ تومان فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به حدود ۱۰۰ تومان در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش یابد.

با افزایش ۲۰ درصدی قیمت گاز مشترکان خانگی و احتساب هزینه ۱۳ تومانی عوارض به ازای مصرف هر یک متر مکعب گاز، آبونمان، مالیات و حق بیمه، بار مالی قبوض گاز مشترکان خانگی افزایش می یابد.