ارتش بلژیک مامور حفاظت از سفارت های آمریکا و اسرائیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت بلژیک صدها نظامی این کشور را به بهانه جلوگیری از وقوع حملات تروریستی احتمالی روانه خیابان ها و معابر عمومی کرد.

بر این اساس وظیفه این نظامیان حفاظت از اماکن دیپلماتیک، مراکز بین المللی و به ویژه مراکز متعلق به یهودیان عنوان شده است. این در حالی است که بیش از 300 نظامی مامور حفاظت از سفارت های آمریکا و رژیم صهیونیستی و نیز دفتر مرکزی پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در بروکسل شده اند.

گفتنی است این اقدام یک روز پس از عملیات گسترده ضد تروریستی در بلژیک، به اجرا گذاشته می شود. «شارل میشل» نخست وزیر بلژیک پیشتر گفته بود آماده است از ارتش برای افزایش ضریب امنیتی کمک بگیرد.