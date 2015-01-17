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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۸:۵۹

یکشنبه با حضور مدیران شهری و هنرمندان؛

موزه گرافیک در عمارت تاریخی ارباب هرمز راه اندازی می شود

موزه گرافیک در عمارت تاریخی ارباب هرمز راه اندازی می شود

پس از اتمام مرمت بنای تاریخی عمارت ارباب هرمز ، موزه گرافیک با حضور رییس شورای اسلامی شهر تهران و جمعی از مدیران و هنرمندان به همت سازمان زیباسازی شهر تهران افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عمارت ارباب هرمز در منطقه‌اي معروف به «باغ اناري» (پارک پلیس)، قرار گرفته است. هرمز، ارباب معروفي است كه در اواخر دوران قاجار و اوايل پهلوي منطقه‌ي تهران‌پارس را تأسيس كرد. در سال‌هاي ابتدايي 1300 ارباب هرمز استخر عمارت خود را به‌جاي ماليات به وزارت دارايي آن دوران بخشيد و بر اين اساس، خيابان منتهي به باغ اناري به اين نام معروف شد.

سازمان زیباسازی شهر تهران شهر تهران در سالهای اخیر با برنامه ریزی و استفاده از نظر کارشناسی اساتید دانشگاه توانست این بنای قدیمی را احیا و طبق پیش بینی های انجام شده به موقع آن افتتاح نمایید، تا به محفلی برای گردهمایی دوست داران گرافیک باشد.

مراسم افتتاح موزه گرافیک عصر روز یکشنبه ساعت 15 در محل عمارت ارباب هرمز واقع در بزرگراه شهید بابایی، خیابان استخر، خیابان استقلال، خیابان توحید شمالی پارک پلیس برگزار می شود.

کد مطلب 2466871

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