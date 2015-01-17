جشنواره ملی عکاسی نگاه سرخ نشان دهنده ظرفیت بالای فرهنگی گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی، عصر شنبه، در جلسه هماهنگی برگزاری سومین مسابقه ملی عکاسی نگاه سرخ، با بیان این که این جشنواره متعلق به اهل بیت (ع) است، گفت: برگزاری رویدادهای فرهنگی در گلستان مانند این جشنواره نشان دهنده ظرفیت بالای فرهنگی در استان گلستان است.

وی با تاکید بر این که نگاه مسئولان در این جشنواره نگاه مذهبی و دینی است، افزود: هر قدمی که برای بهتر برگزار شدن مسابقه ملی نگاه سرخ برداشته شود، در راه امام حسین(ع) است و دارای اجر معنوی بالایی خواهد بود.

وی بیان کرد: با توجه به اهمیت مسائل فرهنگی و مذهبی، مسابقه ملی عکس عاشورایی با عنوان نگاه سرخ، در شأن نام استان گلستان برگزار خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: شروع کار این جشنواره ملی از چهار ماه پیش در استان آغاز شده و از اولین جلسه که در دفتر آیت الله نورمفیدی، نماینده ولی فقیه در استان گلستان برگزار شد تا به امروز، دبیرخانه جشنواره نگاه سرخ که در کانون فرهنگی هنری مسجد جامع گلشن مستقر است، جلسات متعددی را برای برگزاری هر چه بهتر این مسابقه ملی برگزار کرده است.

دبیر سومین مسابقه ملی عکاسی نگاه سرخ نیز گفت: دبیرخانه این مسابقه از سوم مهر ماه شروع به کار کرده است و داوری در دو بخش عکس عاشورایی و معماری ایرانی اسلامی در آیین محرم انجام می شود.

احمد خطیری ادامه داد: داوری این دوره از مسابقه بر عهده دکتر مهدی حجت، افشین شاهرودی، علیرضا کریمی صارمی، ابراهیم صافی و آرش حمیدی است.

خطیری با اشاره به استقبال خوب عکاسان از مسابقه افزود: سومین مسابقه ملی عکاسی نگاه سرخ به همت کانون فرهنگی هنری مسجد جامع گلشن گرگان کلید خورده و مراسم اختتامیه و اهداء جوایز آن ۱۴ اسفند سال جاری اعلام شده است.

وی هدف این برنامه را شناساندن حادثه عاشورا از زاویه هنر به مردم آزاده جهان و توسعه و ترویج فرهنگ محرم و عزاداری صحیح عنوان کرد و گفت: رسالت موسسات فرهنگی و رسانه‌ها رساندن این پیام به گوش جهانیان است.

وی ضمن اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان در برگزاری این مسابقه با مسئولین اجرایی همکاری خواهد کرد، خاطر نشان کرد: در بخش جنبی عکس هایی با موضوع معماری ایرانی- اسلامی برای توجه هنرمندان به این سبک از معماری شرکت داده می شود.