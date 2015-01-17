طرح معاینه فنی نیم بها خودرو در پنج شهرستان اردبیل اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا موسوی عصر شنبه در حاشیه هماهنگی اجرای این طرح گفت: در آستانه روز ملی هوای پاک طرح معاینه فنی نیم بها خودروها در اردبیل اجرا می شود.

وی با اذعان به ضرورت معاینه فنی مداوم خودرو ها جهت سلامت کارکرد خودرو افزود: این طرح در شهرستان های اردبیل، خلخال، پارس آباد، مشگین شهر و گرمی به اجرا درخواهد آمد.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان تاکید کرد: اجرای این طرح با هماهنگی با مراکز معاینه فنی انجام شده و ویژه خودروهای سبک است.

به گفته موسوی هوای پاک و سالم حق هر موجود زنده است و شهروندان باید به هر نحو ممکن در رعایت این حق طبیعی اقدام کنند.

وی با تاکید به نقش کارکرد نامناسب خودرو در آلودگی هوا خواستار مشارکت شهروندان در اجرای آن شد.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان افزود: رانندگان خودروهای سبک در سطح استان می توانند جهت معاینه همزمان با ۲۹ دی ماه به مراکز معاینه فنی خودروها مراجعه نمایند.