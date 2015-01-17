به گزارش خبرنگار مهر، محمد مومنی پس از پایان دیدار تیم‌های وحدت قم و هامون سازه زاهدان در لیگ فوتبال باشگاه‌های کشور که عصر شنبه در قم برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی امروز بازی بسیار خوبی بود و به نظر من، ما از نظر فنی نسبت به تیم وحدت قم سر‌تر بودیم البته برای تیم وحدت قم و مربی خوب این تیم وحید مظاهری احترام زیادی قائل هستم.

وی افزود: گل‌هایی که در بازی امروز دریافت کردیم تصادفی بود و این گل‌ها، سبب کاهش کیفیت فنی تیم ما در جریان مسابقه شد اما با این حال تیم ما به روزهای آینده امیدوار است و ما می‌توانیم در جمع ۳ تیم بر‌تر جدول در پایان فصل قرار بگیریم.

مهاجم سال‌های دور تیم‌های استقلال تهران و سایپا گفت: هامون سازه برای نخستین بار در لیگ آزادگان شرکت کرده و روز نخست هم برای صعود بسته شده و تمام هم و غم ما این است که صعود کنیم و با توجه به ۴ بازی آینده که ۲ بازی آن در زاهدان برگزار می‌شود، توانایی رسیدن به هدفمان را داریم.

مومنی بیان داشت: درصدی از تیم ما بومی بسته شده اما تلاش می‌کنیم در سال‌های آینده به فرآیند بومی سازی برسیم زیرا در حال حاضر فوتبال سیستان و بلوچستان، ظرفیت این را ندارد که بتوانیم تیمی صد در صد بومی وارد لیگ کنیم و در عین حال مدعی باشیم.

وی عنوان کرد: ایرادات فوتبال سیستان و بلوچستان به موضوع آموزش مربیان باز می‌گردد چنان که مربیان فوتبال در سیستان کمتر در دوره‌های آموزشی و علمی فوتبال شرکت می‌کردند و امیدوارم مربیان ما در سطح اول فوتبال ایران فعالیت کنند و این آموزه‌ها را به بازیکنان این استان انتقال دهند.

سرمربی تیم فوتبال هامون سازه زاهدان تصریح کرد: فوتبال سیستان پیش از این بازیکن صادر می‌کرده است اما در حال حاضر این روند متوقف شده و باید تلاش کنیم که برنامه یرزی اصولی به روزهای خوش گذشته برگردیم.