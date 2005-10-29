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۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۶:۰۳

به دنبال عدم دريافت حقوق ماههاي شهريور و مهر

كاركنان آب و فاضلاب خرمشهر اعتصاب كردند

كاركنان شركت آب و فاضلاب خرمشهر از صبح امروز با بستن در ورودي اداره آب و فاضلاب اين شهر ، دست به اعتصاب زدند .

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در خرمشهر ، اين كاركنان به علت عدم دريافت حقوق شهريور و مهرماه سال جاري و همچنين عدم پرداخت مطالبات سال گذشته و امسال ، دست از كار كشيده و بر در ورودي اين اداره قفل زدند.

بر اساس اين گزارش، به گفته كاركنان آب و فاضلاب خرمشهر، مسئولان شركت آب و فاضلاب خوزستان و خرمشهر در سخنان خود صادق نيستند و به وعده هاي داده شده عمل نمي كنند .

شايان ذكر است ، اين دومين اعتصاب كاركنان آب و فاضلاب خرمشهر طي سال گذشته است .

بر پايه اين گزارش، آنها معتقدند : اين دفعه در اعتصاب خود جدي بوده و تا پرداخت كامل حقوق و مطالباتشان بر سر كارهاي خود حاضر نخواهند شد .

کد مطلب 246688

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