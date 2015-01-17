ساختار تیمی وحدت قم از حالت «زمین خاکی» خارج شده است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید مظاهری پس از پایان دیدار تیم‌های وحدت قم و هامون سازه زاهدان در لیگ فوتبال باشگاه‌های کشور که عصر شنبه در قم برگزار شد اظهار داشت: بازی امروز بازی بسیار خوبی بود و ما آمده بودیم که بازی را ببریم و موقعیت‌های زیادی هم برای گلزنی داشتیم و در ‌‌نهایت توانستیم با هوشیاری بازیکنانمان به هدفمان برسیم.

وی افزود: از نظر استراتژی و ساختار به ۵۰ درصد خواسته‌مان در این تیم رسیده‌ایم و ۵۰ درصد ساختار تیمی وحدت در نیم فصل ترمیم شده است زیرا تیم ما از نظر ساختاری با این سطح مسابقاتی فاصله داشته اما در حال حاضر تیم ما سازمان یافته بازی می‌کند و از حالت «زمین خاکی» خارج شده است.

بازیکن سابق پاس تهران گفت: برنامه ما این بود که در ۱۵ دقیقه آغازین مسابقه به گل برسیم که این اتفاق هم افتاد و می‌دانستیم در ادامه تیم حریف بی‌گدار به آب می‌زند و به همین دلیل، در بین دو نیمه به بازیکنان گفتم که باید از ضد حملات استفاده کنیم و خوشبختانه در آغاز نیمه دوم روی ضد حملات گل دوم را هم به ثمر رساندیم.

مظاهری بیان داشت: طبیعی بود که حریف پس از گل دوم ما برای گلزنی به آب و آتش بزند البته ما هم می‌توانستیم روی ضد حمله گل سوم و چهارم را هم بزنیم اما پنالتی‌ای که داور علیه ما گرفت سبب شد نتوانیم تمرکز خوبی برای استفاده از ضد حملات داشته باشیم.

وی عنوان کرد: فکر می‌کنم جریان بازی، روی داور فشار آورد و داور آن پنالتی را گرفت در حالی که به اعتقاد من آن صحنه اصلا پنالتی نبود و آن پنالتی تیم ما را از نظر روانی ترساند و سبب شد عقب بنشینیم.

سرمربی تیم فوتبال وحدت قم تصریح کرد: محمد مومنی تیم بسیاری خوب در هامون سازه درست کرده البته ما هفته گذشته هم با تیم پیام مشهد بازی کردیم و آن تیم هم تیم خوبی بود اما هامون سازه تیمی فوق العاده قدرتمند است و باید به مومنی به خاطر ساختن چنین تیمی تبریک بگویم.

مظاهری خاطرنشان کرد: باید در ۴ بازی بعد به یپروزی برسیم البته شنیده‌ام که محمدرضا وفایی دروازه‌بان ما برای بازی بعد با صنعت نفت نوین در آبادان ۳ اخطاره شده که اگر این طور باشد مشکلی نداریم زیرا سید علی محمدی جانشین خوبی برای وفایی است و فرصت خوبی برای اوست که او هم مثل وفایی، توانایی‌هایش را نشان دهد.