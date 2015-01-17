ورزش کلاردشت به فراموشی سپرده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی دراسرایی شامگاه شنبه در جلسه بررسی مشکلات حوزه ورزش شهرستان افزود:از بعد از انقلاب اسلامی ۳۴ هزار مترمربع زمین برای زمین فوتبال منطقه با حمایت مردمی تهیه شده است ولی بعد از گذشت سالها هنوز اقدامی درباره ساماندهی آن صورت نگرفته است.

وی همچنین عدم استقرار اداره ورزش و جوانان را از مشکلات این شهرستان بیان کرد و گفت: امیدوار بودیم بعد از اینکه ورزش کشور از سازمان به وزارتخانه تغییر و تبدیل یافته، نگاه مسئولان به ورزش کلاردشت ویژه شود ولی متاسفانه هیچ کمکی از سوی کشور و استان به ورزش کلاردشت که از پتانسیل های بالایی برخوردار است، نشده است.

در این جلسه عنوان شد: احمد ویسی نوجوان کلاردشتی در رده سنی نوجوانان و وزن ۱۰۰ کیلوگرم به تیم ملی کشتی فرنگی کشور راه یافته است.

این جلسه با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران برای بررسی موانع طرح های نیمه کاره ورزشی کلاردشت تشکیل شده است.