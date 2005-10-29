مشكلات خانوادگي به قيمت از دست دادن مسابقات جهاني تمام شد

ملي پوش وزنه برداري كشور درگفتگو با خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: بمناسبت مراسم احيا به تيم يك روز مرخصي داده شد، اما به جهت مشكلات خانوادگي كه برايم پيش آمد، نتوانستم به موقع به اردو ملحق شوم كه درقبال آن با تنبيه شديد سرمربي تيم آقاي ايوانف مواجه شدم.

وي افزود: اگرچه فدراسيون جلسه اي را با سرمربي تيم بريا رسيدگي به مشكل پيش آمده ترتيب داد، اما اين جلسه نتيجه اي درپي نداشت و ايوانف بر روي اسم من وفلاحتي نژاد قلم قرمزكشيد وتاكيد كرد اگرما به اردو بپيونديم، وي اردو را ترك خواهد كرد.

بيرانوند با انتقاد ازشيوه برخورد اين مربي متذكرشد، هرچند بايد به نظم ومقررات تيمي احترام گذاشت، اما مشكلات خانوادگي را چه بايد كرد.

شايان ذكراست: مسابقات وزنه برداري قهرماني جهان اواخر آبانماه در دوحه قطر برگزارخواهد شد.