به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری عصر امروز در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، با تاکید بر ضرورت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی اظهار داشت: تنها راهی که می‌توانیم وابستگی خود را به درآمدهای نفتی کاهش دهیم، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، گسترش علم و فناوری و اتکا به دانش و توان علمی است.

وی صندوق توسعه شکوفایی و سایر امکاناتی را که در اختیار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است، فرصتی برای شکوفایی شرکت‌های دانش‌بنیان دانست و بر لزوم تلاش همگانی برای توسعه علم و فناوری و ایجاد موسسات دانش‌بنیان تاکید کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه استانداران مسئول اصلی توسعه کشور هستند، افزود: با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه علم و فناوری از سوی رهبر معظم انقلاب و همچنین جهت‌گیری دولت در این زمینه، انتظار می رود استانداران کشور توجه ویژه ای به توسعه علم و فناوری کرده و از ظرفیت‌های موجود حداکثر استفاده را بکنند.

جهانگیری با قدردانی از تلاش استانداران آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، یزد و بوشهر در خصوص ایجاد مناطق ویژه علم و فناوری، اظهار امیدواری کرد، اقدامات انجام شده در این 5 استان برای سایر استانها الگو شود.

تصویب «نیازهای توسعه مناطق ویژه علم و فناوری»

بر اساس این گزارش، در این جلسه که وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسای فرهنگستان های هنر، زبان و ادبیات فارسی و علوم پزشکی نیز حضور داشتند، دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گزارشی از رویکرد دبیرخانه و اقدامات انجام شده در خصوص مناطق ویژه علم و فناوری ارائه کرد.

در این نشست همچنین استانداران آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، یزد و بوشهر هر کدام به ارائه گزارشی از ضرورت‌های تاسیس منطقه ویژه علم و فناوری، مصوبه های قانونی و حقوقی و ظرفیت‌های استانی خود برای این منظور پرداختند و اقدامات انجام شده در جهت مدیریت و سازماندهی ظرفیت‌های موجود را تشریح کردند.

در ادامه این جلسه پیش‌نویس مصوبات مورد نیاز برای توسعه مناطق ویژه علم و فناوری که در کمیسیون دائمی شورا به تایید رسیده بود، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از بررسی و طرح دیدگاه های مختلف این پیشنهادات به تصویب رسید.